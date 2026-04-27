Megaoperativo deja cinco establecimientos nocturnos cerrados en Bello

Bello

La Alcaldía de Bello selló cinco establecimientos comerciales durante un megaoperativo de control al comercio nocturno en los barrios Buenos Aires, Bellavista, San José Obrero y Ciudad Niquía.

Las acciones fueron lideradas por las autoridades municipales en el marco de un seguimiento a aspectos como el ruido, el uso del espacio público y la presencia de menores de edad, que desarrolla la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en respuesta a quejas ciudadanas formales y a denuncias recibidas a través de redes sociales.

Establecimientos intervenidos

Tras la verificación de los requisitos legales para la operación, los niveles de ruido, el uso del suelo, la ocupación indebida del espacio público y la presencia de menores de edad en la compra y consumo de licor, se intervinieron cinco establecimientos: Fonda La Vagabundina, Feel Good, Matilde, La Parranda Vallenata y Sky Bar.

“Realizamos un operativo de control a establecimientos de comercio nocturno, verificando el cumplimiento de las normas, especialmente en lo relacionado con el control del ruido”, señaló Lorena González Ospina, alcaldesa del municipio.

Además, aseguró que se intensificarán este tipo de controles en el municipio para garantizar la tranquilidad de los residentes de la comunidad bellanita.