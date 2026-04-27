Medellín robustece la protección infantil con 189 profesionales capacitados en atención de violencia

Medellín

Con el objetivo de blindar los entornos donde crecen los menores de edad, la Alcaldía de Medellín puso en marcha el plan de capacitación especializada para el personal de salud de la red hospitalaria pública. El programa busca que los profesionales no solo dominen las rutas de atención integral, sino que garanticen un enfoque de derechos que priorice la dignidad de las víctimas.

La iniciativa liderada por el programa Tejiendo Hogares, del Despacho de la Primera Dama de la ciudad, en articulación con la Secretaría de Salud, se centra en ofrecer una orientación humanizada y oportuna al personal de salud que atiende a niños, niñas y adolescentes en el distrito. El enfoque principal es eliminar cualquier rastro de revictimización durante el proceso de atención, asegurando un acompañamiento técnico que facilite la recuperación de los afectados.

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La urgencia de estas intervenciones y jornadas de formación se sustenta en las cifras del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), que durante 2025 reportó 4.466 casos de violencias sexuales en Medellín. Un dato alarmante es que 3.047 de estas víctimas fueron niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 68 % de las agresiones en la ciudad afectan directamente a la población menor de edad.

Ante este panorama, la Alcaldía de Medellín tiene como prioridad mantener una estrategia consolidada de entornos protectores y la optimización de la respuesta institucional ante casos de violencia contra menores de edad. Estas acciones no solo buscan reaccionar ante la emergencia, sino educar a la ciudadanía en la prevención temprana para salvaguardar la integridad de la infancia en todos los ámbitos de la vida social.