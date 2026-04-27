Más de 13.500 vendedores informales en Medellín serán beneficiados con plan de atención integral

Medellín

La Alcaldía de Medellín activó una estrategia integral para la recuperación del espacio público y la intervención de la informalidad laboral en la ciudad. La iniciativa busca beneficiar directamente a más de 13.500 vendedores informales, combinando el control territorial con una robusta oferta de atención social para garantizar el orden y la convivencia en las zonas más críticas de la ciudad.

A través del Observatorio de Espacio Público, la administración distrital de Medellín identificó a los beneficiarios que recibirán acompañamiento y nuevas oportunidades de formalización.

Esta intervención responde a una realidad estructural en Medellín, donde la informalidad laboral alcanza el 37.4 %, siendo este un fenómeno marcado por profundas brechas socioeconómicas. El diagnóstico de la Alcaldía revela datos contundentes sobre quienes ejercen esta actividad:

Protección Social: Entre tres y cuatro de cada diez vendedores carecen de seguridad social completa.

Entre tres y cuatro de cada diez vendedores carecen de seguridad social completa. Edades: El 62.9 % tiene entre 27 y 59 años, mientras que un preocupante 30.16 % corresponde a adultos mayores.

El 62.9 % tiene entre 27 y 59 años, mientras que un preocupante 30.16 % corresponde a adultos mayores. Vulnerabilidad: Cerca del 28 % de los vendedores son víctimas del conflicto armado.

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El fenómeno de la informalidad se concentra principalmente en el Centro de la ciudad, aunque las autoridades han identificado un crecimiento significativo en las comunas de San Javier y Aranjuez, donde se intensificarán las acciones de control y apoyo social.

El modelo propuesto desde la alcaldía no se limita únicamente a la regulación, sino que articula seguridad e inclusión. Con esto, se pretende que los espacios públicos no solo estén ordenados, sino que se conviertan en entornos seguros para el disfrute y la apropiación de todos los ciudadanos.