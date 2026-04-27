Luis Carlos Sarmiento solicita revisar con lupa el impulso al desarrollo de la Altillanura

El empresario y fundador del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en la cátedra de “Diálogos para la inspiración” en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los candidatos presidenciales sobre proponer un “Plan Maestro” de desarrollo y estrategia en la Altillanura.

Asegura que en esta zona, podría progresar proyectos como de infraestructura, energía y vías que podrían impulsar la economía a 53 millones de hectáreas útiles. Sin embargo, no solo hizo un llamado a los candidatos presidenciales, sino también, a los jóvenes de la universidad donde realizó el discurso.

“Hoy estoy aquí en esta importante universidad que forma especialmente a los ingenieros del mañana, quiero hacer un llamado para que el desarrollo de la Altillanura se convierta en una causa de esta Escuela”, dijo el empresario.

“Todos estamos muertos de la preocupación”: Luis Carlos Sarmiento

El empresario también cuestionó sobre la seguridad y reciente violencia que se ha llevado a acabo en algunas regiones del país, afirmando que es una preocupación y expone a todo el país.

“Tenemos que apoyar todas las campañas que tiendan a mejorar la seguridad del país, (…) Todos estamos muertos de la preocupación. Es el país entero que está expuesto”, agregó.