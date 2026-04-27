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27 abr 2026 Actualizado 15:10

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Empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo participará en cátedra académica en Bogotá: fecha y lugar

La sesión inaugural del evento estará a cargo de Juan Manuel Rojas, actual presidente de Promigas.

Luis Carlos Sarmiento, Presidente del Grupo Aval

Luis Carlos Sarmiento, Presidente del Grupo Aval(Colprensa/Archivo)

Luis Carlos Sarmiento, Presidente del Grupo Aval

Lina María Vegavegacabravegacabra

Este lunes 27 de abril, a las 9:30 de la mañana, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo participará de la cátedra ‘Diálogos para la Inspiración’ en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá.

La sesión inaugural del evento estará a cargo de Juan Manuel Rojas, actual presidente de Promigas.

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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