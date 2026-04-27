Empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo participará en cátedra académica en Bogotá: fecha y lugar
La sesión inaugural del evento estará a cargo de Juan Manuel Rojas, actual presidente de Promigas.
Este lunes 27 de abril, a las 9:30 de la mañana, el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo participará de la cátedra ‘Diálogos para la Inspiración’ en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito de Bogotá.
La sesión inaugural del evento estará a cargo de Juan Manuel Rojas, actual presidente de Promigas.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...