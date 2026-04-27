Daniel Quintero convoca reunión urgente con interventores de EPS y pone la lupa sobre uso de UPC

SALUD

El nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero anunció en Caracol Radio que convocó de forma inmediata a interventores de las EPS y equipos técnicos para revisar el manejo de los recursos y funcionamiento del sistema de salud.

“He convocado a los interventores para hoy, no para mañana. Quiero ver los estados financieros, los reales, no los que presentan en público, y ordené una auditoría para saber si todas las decisiones que se han tomado en los últimos meses han sido técnicas o políticas”, dijo Quintero sobre las primeras acciones de su llegada a la entidad.

La UPC en el centro del debate

Aunque aclaró que la Superintendencia no fija el valor de la UPC, Quintero enfatizó que su responsabilidad es vigilar que esos recursos se usen correctamente.

“La superintendencia no define la UPC. Lo que sí hace es vigilar que a los pacientes se les atienda y que los recursos se utilicen de forma adecuada”, indicó el superintendente de Salud en Caracol Radio.

En ese sentido, lanzó una de sus principales conclusiones preliminares tras iniciar el empalme.

“La UPC alcanza si la plata no se la roban, si la usan de forma adecuada. Hay opacidad en la información. Hay muchas EPS que no presentan información contable, otras que hacen anticipos sin soporte, hay sobrecostos sistemáticos, tenemos coimas para el pago de carteras que van entre el 7 % y el 20 %”, aseguró sonbre el manejo de los recursos de la salud en el país.

El superintendente también denunció la existencia de prácticas fraudulentas que afectan directamente la sostenibilidad del sistema.

“Hay IPS fantasma, entidades que facturan servicios que no existen, y eso es robarse la plata de la salud”, aseguró en diálogo con 6AM W.

Uso de la Tecnología para rastrear cada peso

Daniel Quintero anunció que implementará herramientas tecnológicas para hacer seguimiento al flujo de recursos por parte de EPS e IPS en el país.

“Vamos a utilizar rastreo de datos, inteligencia artificial, cruzar información de MiPres, de la ADRES y de interoperabilidad en general, para encontrar hasta el último peso”, indicó el superintendente.

Según explicó, el objetivo es cerrar los espacios a la corrupción y garantizar que los recursos lleguen efectivamente a los pacientes.