Trump fue evacuado por el Servicio Secreto en cena de corresponsales tras posibles disparos
Este sábado 25 de abril, el Servicio Secreto de Estados Unidos tuvo que evacuar al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según reportó Juan Esteban Silva, el corresponsal de Caracol Radio que se encontraba en el evento.
Otros miembros del Gabinete estadounidense también fueron evacuados.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...