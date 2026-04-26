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26 abr 2026 Actualizado 01:13

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Internacional

Trump fue evacuado por el Servicio Secreto en cena de corresponsales tras posibles disparos

Donald Trump (Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images)

Donald Trump (Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

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Lina María Vegavegacabravegacabra

Este sábado 25 de abril, el Servicio Secreto de Estados Unidos tuvo que evacuar al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según reportó Juan Esteban Silva, el corresponsal de Caracol Radio que se encontraba en el evento.

Otros miembros del Gabinete estadounidense también fueron evacuados.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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