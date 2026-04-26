Supersolidaria denuncia presunto bloqueo e irregularidades en asamblea de Coosalud

Supersolidaria revela presunto desvío y ocultamiento de recursos en Coosalud entre 2019 y 2025

La Superintendencia de la Economía Solidaria emitió un contundente pronunciamiento sobre las graves irregularidades en las instalaciones de Coosalud EPS.

La entidad denunció la imposibilidad de llevar a cabo una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, la cual había sido convocada siguiendo todos los procedimientos legales y estatutarios.

Según el informe de la Supersolidaria, al lugar de la reunión acudieron el representante legal de Coosalud Cooperativa, en su rol de accionista mayoritaria de la EPS, así como un delegado de la Superintendencia de Sociedades y una delegada de la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de su presencia oficial, el ingreso a las instalaciones les fue negado de manera categórica, impidiendo así el desarrollo de la asamblea programada.

La constancia suscrita por los presentes detalla que el personal de seguridad del edificio argumentó que la restricción obedecía a una instrucción directa de Jaime González y Diana Bolaños.

Estas personas habrían determinado que ninguno de los asistentes estaba autorizado para ingresar ni acceder al piso donde debía realizarse la importante reunión, generando un claro obstáculo al ejercicio de los derechos de los accionistas y las funciones de las autoridades.

El pronunciamiento de la Superintendencia también dejó constancia de otra situación preocupante relacionada con los accesos a la entidad.

Se indicó que el acceso biométrico habría sido removido de manera unilateral al agente interventor saliente de la EPS, sin que mediara un proceso formal y transparente de entrega de la administración, lo que añade una capa de opacidad a la gestión.

La Superintendencia advirtió enfáticamente que estos hechos tienen implicaciones relevantes en materia de gobernanza corporativa y el adecuado funcionamiento institucional de Coosalud EPS.

En su comunicación, la entidad señaló que “la negativa de ingreso a una Asamblea debidamente convocada puede afectar gravemente el ejercicio de los derechos de los accionistas, obstaculizar las funciones de las autoridades competentes y profundizar la crisis de gobernabilidad.

La Superintendencia de la Economía Solidaria reiteró que continuará actuando en el marco de la ley, dejando constancia de cada hecho y adoptando las medidas necesarias para proteger los recursos que deben estar al servicio de la salud de los colombianos.