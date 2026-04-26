Persisten fallas en la Transversal del Sisga: comunidad denuncia falta de obras

Comunidad advierte que hay 16 puntos críticos sin intervención y más de 50 zonas en riesgo por lluvias

Boyacá

La falta de intervención en puntos críticos de la Transversal del Sisga continúa generando preocupación entre las comunidades de Boyacá y regiones vecinas, que advierten posibles nuevos aislamientos ante la actual temporada de lluvias.

De acuerdo con la veedora de este corredor vial, Milena Porras, durante los años 2024 y 2025 las afectaciones por el invierno han dejado incomunicados a varios sectores durante cerca de cuatro meses, situación que según afirma no ha sido atendida de manera oportuna por la concesión encargada.

“Las olas invernales nos han dejado incomunicados por largos periodos debido a la falta de mantenimiento, la no atención de los puntos críticos y el mal manejo de aguas en el corredor”, señaló, quien además advirtió que existen al menos 16 puntos críticos y más de 50 sectores con alta vulnerabilidad.

La líder social cuestionó que, pese a las reuniones y manifestaciones adelantadas por la comunidad, no se han ejecutado obras de fondo. “A la fecha no se ha mitigado ni corregido ninguno de los puntos críticos. Lo único que se ha planteado es la implementación de un peaje con una tarifa superior a los 20.400 pesos para vehículos de categoría 1”, indicó.

En cuanto a los recursos, Porras explicó que la concesión cuenta con cerca de 50.000 millones de pesos en rendimientos financieros, que desde 2024 estaban proyectados para intervenir algunos tramos. Sin embargo, aseguró que los proyectos continúan en etapa de estudios. “Hace un año se decía que ya iban a iniciar obras, pero seguimos en diseños sin aprobación, incluso después del cambio de interventoría”, afirmó.

Asimismo, advirtió que el retraso en las intervenciones ha incrementado los costos y agravado el estado de la vía. “Hoy no solo se necesita más inversión, sino que los daños son mayores porque no se atendieron a tiempo. Ya hay pérdidas de banca y situaciones más complejas”, agregó.

La veedora hizo un llamado al Gobierno nacional para que intervenga y atienda las solicitudes de la comunidad. “Hemos acudido a la Contraloría, Procuraduría, la ANI y el Ministerio de Transporte, pero no hay respuestas ni acercamientos. No se ha instalado una mesa de diálogo y la comunidad se siente completamente ignorada”, concluyó.

Entre tanto, los habitantes de la región insisten en la urgencia de soluciones que eviten nuevas emergencias y garanticen la movilidad en este importante eje vial.