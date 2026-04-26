Ocho años después de una cirugía, detectan presunto objeto quirúrgico en paciente de Sogamoso

Sogamoso

Un presunto caso de negligencia médica salió a la luz en Sogamoso, luego de que a un paciente le fuera detectado un cuerpo extraño en su organismo varios años después de haberse sometido a una intervención quirúrgica. El hecho fue dado a conocer por el abogado Andrés Felipe Porras, quien representa al afectado, identificado como Carlos.

De acuerdo con el jurista, el caso se remonta a 2018, cuando el paciente fue intervenido de urgencia en la Clínica El Laguito, donde le practicaron una colecistectomía, procedimiento destinado a la extracción de la vesícula. Aunque la cirugía se habría realizado sin complicaciones aparentes, desde el día siguiente el paciente comenzó a presentar molestias persistentes en la zona abdominal y dolores en la espalda.

“Durante años acudió a consultas médicas por estos síntomas, pero al ser considerados leves, únicamente se le formulaban medicamentos y reposo”, explicó. Sin embargo, la situación cambió en diciembre de 2025, cuando, tras la realización de exámenes de rutina, una radiografía evidenció la presencia de un cuerpo extraño en su organismo.

Posteriormente, mediante estudios imagenológicos adicionales como ecografías, se logró confirmar la existencia del elemento, el cual, según indicó la defensa, se presume sería una gasa quirúrgica o compresas que habría quedado en el cuerpo durante la intervención realizada en 2018.

El hallazgo generó preocupación en el paciente, quien decidió acudir a asesoría jurídica para esclarecer lo ocurrido y exigir atención médica adecuada. “No es lógico ni permitido que una persona tenga que soportar un cuerpo extraño en su organismo, lo que le ha generado zozobra e incertidumbre”, señaló.

En el ámbito legal, la defensa inició el proceso correspondiente mediante una audiencia de conciliación, requisito previo para acudir a la vía judicial. A esta diligencia fueron citadas la IPS Clínica El Laguito de Sogamoso y la Nueva EPS, entidad a la que se encuentra afiliado el paciente. No obstante, según Porras, ambas instituciones negaron las pretensiones y la existencia de una falla en el servicio.

“Las entidades llegaron a insinuar que el cuerpo extraño pudo haberse originado en otro procedimiento quirúrgico o por causas ajenas a la atención médica. Sin embargo, de acuerdo con la historia clínica, el único procedimiento realizado en esa zona del cuerpo fue el de 2018”, precisó.

Ante la falta de acuerdo, se emitió el acta de no conciliación, lo que habilita la presentación de una demanda ante la jurisdicción administrativa. Actualmente, la firma jurídica se encuentra en la etapa final de elaboración de la acción judicial.

En cuanto al estado de salud del paciente, el abogado indicó que, afortunadamente, no presenta afectaciones físicas graves hasta el momento, más allá de dolores ocasionales y molestias en la zona afectada. No obstante, advirtió que existe el riesgo de complicaciones a futuro si el cuerpo extraño permanece en el organismo.

Además de las afectaciones físicas, el paciente ha presentado consecuencias emocionales. “Ha sufrido episodios de ansiedad, insomnio y angustia, debidamente diagnosticados, lo que también constituye un daño a la salud desde el punto de vista jurídico”, dijo.