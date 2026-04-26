Investigan presunto feminicidio en Jamundí: soldado habría asesinado a su compañera sentimental

Consternación ha causado en Jamundí el asesinato de una mujer en zona urbana del municipio, sur del Valle del Cauca. Las autoridades investigan el caso como un presunto feminicidio que habría sido cometido por su compañero sentimental, un soldado profesional activo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron al interior de una vivienda del barrio Villa Tatiana, donde al parecer se presentó una discusión entre la pareja.

En medio de ese episodio, el hombre habría atacado a la mujer con un arma cortopunzante, causándole la muerte.

La Policía Nacional confirmó la captura del presunto responsable, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente y avanza su proceso de judicialización.

Por su parte, la Alcaldía de Jamundí informó que, a través de la Oficina de Equidad de Género, activó la ruta de atención institucional tras el presunto feminicidio.

Según las primeras versiones, el crimen habría ocurrido frente al pequeño hijo de la víctima,.