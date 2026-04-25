Soplaviento impulsa 104 negocios y fortalece su economía local

La Cámara de Comercio de Cartagena realizó el cierre del Proyecto Avanza Soplaviento, una iniciativa que hace parte de su estrategia de regionalización y que consolida su apuesta por la competitividad territorial y la movilidad empresarial, fortaleciendo a 104 microempresarios del municipio mediante formación, acompañamiento técnico y acceso a capital de trabajo.

“Hoy no estamos cerrando un proyecto, estamos consolidando capacidades en el territorio. Avanza Soplaviento demuestra que cuando el desarrollo se enfoca en fortalecer a los empresarios desde la base, se generan transformaciones reales. Estos 104 microempresarios hoy cuentan con herramientas para sostener sus negocios, hacerlos crecer y avanzar en su proceso de movilidad empresarial”, afirmó Nadir Hassan director de Desarrollo Regional y Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El proyecto partió de una caracterización rigurosa que permitió comprender las dinámicas económicas locales, identificar las principales brechas y reconocer el potencial productivo del territorio. A partir de este diagnóstico, se diseñó una intervención integral enfocada en cuatro ejes: empoderamiento comercial, fortalecimiento técnico y productivo, desarrollo económico y estructuración de modelos de negocio.

Durante su ejecución, los participantes recibieron más de 1.600 horas de formación orientadas a la aplicación práctica en sus negocios, lo que permitió mejorar procesos, fortalecer la toma de decisiones y avanzar hacia modelos empresariales más estructurados y sostenibles.

Uno de los principales resultados fue que el 100% de los microempresarios logró estructurar su modelo de negocio bajo metodologías como Canvas. A esto se sumó la asistencia técnica individual, que permitió acompañar directamente a cada empresario en la implementación de mejoras, validación de inversiones y adopción de prácticas de innovación.

Este proceso permitió que los negocios avanzaran hacia una mayor organización, claridad financiera y proyección de crecimiento, en un camino donde la formalización se consolida como un eje clave para acceder a oportunidades, fortalecer su reputación y mejorar su desempeño empresarial.

Como parte del cierre, los beneficiarios accederán a recursos en modalidad de transferencia de capital de trabajo, un componente clave para fortalecer su operación, dinamizar la economía local y garantizar la sostenibilidad de sus negocios en el tiempo.

Con Avanza Soplaviento , la Cámara de Comercio de Cartagena reafirma su papel como articulador del desarrollo económico territorial, llevando su estrategia de regionalización a los municipios, promoviendo la formalización empresarial y fortaleciendo el tejido productivo como base de la competitividad en Bolívar.