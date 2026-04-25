Profesora cartagenera finalista en reconocimiento mundial de natación

Una propuesta pedagógica nacida en el Caribe colombiano ha alcanzado visibilidad internacional.

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La profesora cartagenera Lesvia Navarro Julio, radicada en Barranquilla, ha sido seleccionada como finalista en los ISSA Awards 2026, un reconocimiento que distingue a las iniciativas más innovadoras e influyentes en la enseñanza de la natación a nivel global.

Los premios son otorgados por la International Swim Schools Association (ISSA), considera-da por especialistas del sector como el “organismo rector más importante” de las escuelas de natación en el mundo, al articular redes de conocimiento, definir estándares de seguridad y pro-mover modelos pedagógicos en distintos continentes.

Dentro de esta comunidad internacional, los ISSA Awards son reconocidos como los “Óscar de la natación”, en la medida en que valoran no solo la técnica o el rendimiento, sino el impacto educativo y social de los proyectos.

Navarro Julio compite en la categoría “Premio a la Resiliencia Humanitaria”, una distinción que reconoce propuestas donde el aprendizaje acuático se convierte en una herramienta para transformar realidades.

Su selección como finalista responde al impacto de su trabajo en contextos educativos, donde la natación deja de ser exclusivamente una habilidad física para convertirse en un proceso inte-gral de formación humana.

Desde su labor como docente de educación física en el Colegio San José, de Barranquilla, ha desarrollado el proyecto “Vínculos de agua”, una metodología que utiliza la matronatación —la interacción en el agua entre padres e hijos— como un espacio de construcción emocional.

En este enfoque, el acto de aprender a nadar se entrelaza con la generación de confianza, el fortalecimiento de los lazos familiares y el desarrollo de la autonomía en los niños desde edades tempranas.

“No solo enseñamos a nadar, enseñamos a confiar, a ser autónomos y a gestionar las emocio-nes desde la ternura”, explica la docente, sintetizando una propuesta que transforma la piscina en un entorno pedagógico donde el miedo se convierte en oportunidad y el acompañamiento fami-liar en soporte fundamental del aprendizaje.

Inspirada en el paradigma pedagógico ignaciano, su metodología plantea que el proceso edu-cativo trasciende el aula e involucra activamente a la familia, convirtiendo al padre o cuidador en el primer referente de seguridad y resiliencia.

De esta manera, la natación inicial deja de entenderse únicamente como técnica de supervi-vencia para asumirse como un laboratorio de formación emocional, con efectos visibles tanto en el comportamiento de los niños como en la dinámica familiar.

El reconocimiento internacional valida que metodologías desarrolladas desde el Caribe co-lombiano pueden relacionarse en igualdad de condiciones con experiencias de países con amplia tradición en educación acuática, y confirma el valor de enfoques que integran innovación peda-gógica, inclusión y desarrollo emocional.

Como parte de esta nominación, Navarro Julio participará en la 4ª Conferencia Internacional de Escuelas de Natación, que se llevará a cabo en Cascais, Portugal, del 1 al 4 de mayo de 2026, un encuentro que reúne a expertos, instituciones y líderes del sector a nivel mundial.

Su presencia como finalista no solo la posiciona como una de las voces latinoamericanas en este escenario internacional, sino que también proyecta a Colombia en un ámbito poco habitual dentro de la formación acuática, evidenciando el potencial del deporte como herramienta de resi-liencia y transformación social.