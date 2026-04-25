Más de 5.000 atenciones en dondiciones dignas en jornada de atención en salud integral a la niñez

Con motivo del Día Internacional de la Niñez, las comunidades de El Pozón, Nelson Mandela, Arroz Barato y Canapote accedieron, en simultáneo, a una jornada de atención en salud integral para niños, niñas y adolescentes, liderada por la Alcaldía de Mayor de Cartagena, a través de los servicios gratuitos prestados por la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

La jornada, celebrada ayer, se inició hacia las 8:00 a.m., en cada uno de estos cuatro centros hospitalarios públicos de la ciudad, y se extendió de forma continua hasta las 2:00 p.m., logrando 5.124 atenciones en servicios gratuitos de oftalmología, pediatría, medicina general, odontología, psicología, nutrición, enfermería, toma de muestras de laboratorio y vacunación, además de actividades recreativas y culturales especialmente preparadas para la ocasión.

El Hospital de El Pozón, construido, terminado y recientemente inaugurado por el alcalde Dumek Turbay Paz para el acceso de su comunidad, suplió 2.740 requerimientos en los distintos servicios prestados durante la jornada.

De igual forma, en los hospitales de Canapote y Nelson Mandela, que también fueron recuperados del abandono institucional de administraciones anteriores, y que entregó el alcalde Dumek Turbay a inicios de este año a sus comunidades, lograron materializar más de 1.800 atenciones en los distintos servicios ofertados durante la jornada.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de atención integral en salud.

“La recuperación de nuestros hospitales de El Pozón, Nelson Mandela y Canapote fue prorizada, justamente, porque nuestro Gobierno entendió que una atención digna y humanizada es un derecho innegociable del que todos los cartageneros deben disponer. Y, en esta ocasión, fueron nuestros niños y adolescentes los que tuvieron acceso a toda una oferta de servicios esenciales tal y como, por supuesto, ellos también lo merecen. Celebramos que la salud, que durante tantos años fue solo un anhelo, hoy la veamos materializada con infraestructura hospitalaria moderna y servicios de calidad”, destacó Turbay.

Por su parte, Sabrina Van Leenden, gerente de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, resaltó: “Finalizamos con éxito esta gran jornada de salud Infantil en la que nuestros niños, niñas y adolescentes, pudieron disfrutar los servicios de atención en salud que tuvimos dispuestos en estos cuatro hospitales, en los que seguimos trabajando para transformar la salud de los cartageneros”.

Adicionalmente, la jornada también benefició a 564 personas en genaral de la comunidad de Arroz Barato, quienes se acercaron a las instalaciones del hospital público del sector, a gozar de una atención en salud diferencial y con calidad.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, ratifica su compromiso con la ciudad para seguir transformando los servicios de salud y la calidad de vida de todos los cartageneros.