“Llueve sobre Babel” la película colombiana que conquistó festivales y llegó a Pixar

En una charla con A Vivir Que Son Dos Días, Gala del Sol destacó la importancia de este proyecto en su carrera. La película ha participado en más de 50 festivales y ha sido exhibida en al menos 20 países. Además, fue incluida por The Hollywood Reporter en el top 10 de mejores películas en español de 2025. Esta producción, que mezcla humor negro y fantasía, ha recibido elogios por su estética tropical-punk/steampunk y su narrativa coral con toques de realismo mágico.

La película llegó a las salas de cine en Colombia el pasado 16 de abril, lo que representa un gran logro para su directora. Sin embargo, uno de los hitos más importantes fue convertirse en la primera colombiana en llegar a Pixar Animation Studios, donde presentó su trabajo y ofreció un conversatorio a animadores y colaboradores del estudio. Según Gala, lo más llamativo es que aquello que fue más criticado en Colombia fue precisamente lo que más llamó la atención en Pixar.

Llueve sobre Babel no responde a las expectativas tradicionales del cine comercial, sino que refleja la visión personal de su directora. Este enfoque le ha abierto puertas en la industria audiovisual, al punto de captar el interés de grandes compañías como Warner Bros. Para Gala del Sol, es fundamental contar historias desde la autenticidad, ya que lo que nace del corazón tiene mayor fuerza y convicción.

A través de sus redes sociales, la directora también lanzó una iniciativa educativa para acercar el cine a los jóvenes y cada institución que dejé como tarea verla ella dará un conversatorio, demostrando que no siempre se necesitan grandes presupuestos para realizar un proyecto audiovisual, sino creatividad y trabajo en equipo. La película ha llamado la atención incluso sin ser animada, especialmente por su forma de reinventar Latinoamérica desde la fantasía y por personajes como la Salamandra, que habla con acento costeño.

Actualmente, Llueve sobre Babel se encuentra en cartelera en ciudades como Cali, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Pereira, Medellín y Tunja. La invitación es a apoyar el talento colombiano en un momento en el que la película compite con grandes producciones internacionales.