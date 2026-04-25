Israel reportó dos proyectiles lanzados desde Líbano y tachó el hecho de violación a la tregua

El Ejército israelí reportó dos proyectiles lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí este sábado, lo que calificó como “una flagrante violación” por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, durante el que se vienen produciendo a diario ataques israelíes en territorio libanés.

¿Cuál era el objetivo de los misiles lanzados desde el Líbano?

En un comunicado, el Ejército indicó que las sirenas antiaéreas se activaron en las localidades israelíes de Manara, Margaliot y Misgav Am, fronterizas con el Líbano, ante la llegada de los proyectiles, uno de los cuales fue interceptado y el segundo cayó en una zona despoblada.

Imágenes difundidas por el Canal 12 israelí mostraron la trayectoria en los cielos de la región de Galilea de los interceptores lanzados por Israel para abatir los proyectiles.

“Este incidente constituye una flagrante violación del alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbulá”, dice el Ejército israelí en su nota.

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, pese a la tregua anunciada por Estados Unidos.

Israel advierte a libaneses no regresar a sus casas

El Ejército de Israel advirtió hoy a los libaneses desplazados del sur del país que no vuelvan a sus hogares en unas aproximadamente sesenta localidades, a pesar del alto el fuego vigente, porque sus tropas continúan posicionadas allí.

En otro comunicado, el Ejército israelí informó de que durante el fin de semana (que en Israel cae en el viernes y sábado) sus tropas mataron a más de 15 presuntos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano, donde mantienen una franja ocupada.

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