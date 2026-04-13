Hezbolá pide frenar conversación entre Líbano y Estados Unidos: negociar es rendirse

El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, denunció que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a “rendirse”, y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.

“Rechazamos las negociaciones con la entidad sionista, estas negociaciones carecen de sentido y requieren un acuerdo y un consenso libanés sobre el cambio de rumbo”, denunció en un discurso televisado Qassem, cuya formación no forma parte de las conversaciones previstas mañana en Washington.

“Esta negociación es rendirse, es despojar al Líbano de su fuerza”, agregó el clérigo chií.

Primer contacto

Este martes 14 de abril tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.

Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hizbulá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una “humillación” y una medida en detrimento del Gobierno y el pueblo del Líbano.

“Presidente, te están presionando para que te enfrentes a tu pueblo, no van a estar a gusto hasta que todo se caiga en beneficio de Israel. Nosotros, hijos del mismo país, lo construimos juntos y lo convertimos en un ejemplo regional de independencia y libertad”, defendió Qassem.

El líder de Hizbulá consideró que el “patriotismo” pasa por trabajar juntos dentro del Líbano y no contempla que algunos “trabajen con el enemigo”.

“Llamamos, y aún existe la opción, a adoptar una postura histórica y valiente para cancelar este encuentro de negociación. Verán cómo todos los países irán detrás de ustedes”, urgió el líder de Hizbulá.

Primero un alto al fuego

En este contexto, llamó a las autoridades libanesas a trabajar con su movimiento y a abogar por las estipulaciones del acuerdo de alto el fuego de 2024, así como los puntos que Hizbulá lleva defendiendo desde entonces como “único camino” para lograr la soberanía del país.

Entre ellos, volvió a citar el final de la violencia, la retirada de las fuerzas israelíes de todos los puntos del territorio libanés, la liberación de prisioneros, el regreso de la población desplazada el sur del país y la reconstrucción con apoyo de la comunidad internacional.

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“Estos cinco puntos deben aplicarse primero y después debatiremos con calma las demás cuestiones que necesiten ser debatidas. Nosotros, como libaneses, sabemos cómo trabajar, cómo cooperar y cómo tomar decisiones”, concluyó Qassem.

Durante los 15 meses que duró el alto el fuego entre Hizbulá e Israel hasta la reactivación de los choques el pasado 2 de marzo, el Ejército israelí continuó atacado el territorio libanés prácticamente a diario y se negó a retirarse de cinco colinas del sur del Líbano, en violación del pacto.

Además, el Líbano nunca recibió los fondos necesarios para abordar la reconstrucción tras el anterior conflicto, presuntamente para utilizarlos como carta de negociación para buscar el desarme de Hizbulá.