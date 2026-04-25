Cartagena será sede del lanzamiento de “Tiempo de Gracia”

El próximo17 de mayo, la ciudad de Cartagenaserá el escenario del lanzamiento oficial de “Tiempo de Gracia”, una experiencia que integra música gospel, formación y conexión espiritual bajo un mensaje claro: “Buscar de Dios es un estilo de vida, no una prohibición.”

Creado por Momento 360, marca de One Touch Services especializada en el desarrollo de experiencias dentro de la industria del entretenimiento, este encuentro busca convocar a personas de todas las edades en un espacio de reflexión, renovación y espiritualidad contemporánea.

En esta edición de lanzamiento, el evento presenta una apuesta artística sin precedentes con la participación de la Sinfónica de Bolívar, una de las orquestas más importantes del país, junto al Coro Gospel Royal Harmony de la Universidad de Bellas Artes. Esta unión dará vida a Celestial Sound, un formato original diseñado por Momento 360 que propone una experiencia inmersiva donde la música sinfónica y el gospel se encuentran para reinterpretar canciones de fe desde una dimensión única.

Para este formato, se desarrollaron arreglos musicales exclusivos, creados especialmente para la ocasión, lo que garantiza una presentación inédita, pensada para ofrecer al público una experiencia sonora y espiritual diferente a cualquier otra en el país.

El componente artístico contará además con la participación de Reforma Worship, Voz Profética a las Naciones y el artista internacional Jon Carlo (República Dominicana), quien se suma al cartel oficial. Próximamente se anunciarán nuevos invitados internacionales sorpresa.

En el espacio formativo, estarán presentes la pastora Nancy Hernández (Ministerio Kadosh) y el profeta Felipe Bossio (Ministerio Aviva Reino), quienes compartirán mensajes enfocados en transformación personal y crecimiento espiritual.

Más allá de lo artístico, “Tiempode Gracia” tambiénreafirma su compromiso social con el lanzamiento del movimiento “500 Madres Solteras”, una iniciativa que busca brindar apoyo psicológico, formación financiera y oportunidades de generación de ingresos a mujeres cabeza de hogar. Este programa será impulsado a través de los diferentes eventos desarrollados por Momento 360 en el país.

Este encuentro marca el inicio de una gira nacional que recorrerá distintas ciudades, llevando un mensaje de fe, esperanza y transformación a nuevos públicos.