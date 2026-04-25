Cambia la rotación de pico y placa para taxis en Cartagena
Esta actualización regirá hasta el 29 de mayo de 2026
La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Distrito, DATT, informa a la ciudadanía y al gremio de taxistas que, con el objetivo de mejorar la movilidad y optimizar la prestación del servicio de transporte público individual, entrará en vigencia una nueva rotación de la medida de pico y placa para taxis en la ciudad a partir del lunes 27 de abril de 2026.
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Esta actualización, que regirá hasta el 29 de mayo de 2026, responde a la necesidad de garantizar una circulación más organizada, reducir la congestión vehicular y brindar mejores condiciones tanto para conductores como para usuarios del servicio.
La nueva rotación aplicará de la siguiente manera:
• Lunes: placas terminadas en 3 y 4
• Martes: placas terminadas en 5 y 6
• Miércoles: placas terminadas en 7 y 8
• Jueves: placas terminadas en 9 y 0
• Viernes: placas terminadas en 1 y 2
La medida regirá a partir de este lunes, 27 de abril de 2026, en el horario establecido por la autoridad de tránsito, y será de obligatorio cumplimiento para todos los vehículos tipo taxi que circulen en el Distrito.
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, hace un llamado a los conductores a estar atentos a la nueva programación y a cumplir con la normatividad vigente, evitando sanciones y contribuyendo a una movilidad más segura y eficiente.
Asimismo, se invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para obtener información detallada sobre la medida.
Con estas acciones, la Administración Distrital continúa trabajando por una Cartagena más ordenada, segura y con mejor calidad en el servicio de transporte público.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...