Alcalde Dumek Turbay prioriza solución al alcantarillado de Manzanillo del Mar

Durante el encuentro, el mandatario informó que el Distrito avanza en la formulación del alcantarillado de Manzanillo del Mar, estimada en cerca de 15 mil millones de pesos, y explicó que actualmente Aguas de Cartagena adelanta la profundización técnica necesaria para definir el alcance de la intervención y dar trámite al proyecto que permitirá llevar una solución definitiva de saneamiento básico a la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Este es un proyecto fundamental para la dignidad y el desarrollo de Manzanillo, y vamos a hacer todo lo necesario para sacarlo adelante con el rigor técnico y financiero que requiere”, manifestó el alcalde.

Además del anuncio sobre alcantarillado, el mandatario presentó una hoja de ruta integral para seguir transformando el corregimiento en materia social, educativa, de salud, infraestructura y seguridad.

Atención social y vivienda digna

Como parte de los compromisos adquiridos con la comunidad, el Distrito, a través de Corvivienda, construirá una nueva vivienda para Ashley, habitante de Manzanillo, con una inversión cercana a los 76 millones de pesos, reemplazando su actual casa de madera por una vivienda de material completamente renovada y digna.

Asimismo, desde este lunes equipos de Planeación Distrital realizarán una caracterización casa a casa para actualizar la información socioeconómica de las familias del sector y fortalecer la focalización de programas sociales.

Con la caracterización de las familias en Manzanillo, se iniciarán procesos de brindarle oportunidades a las familias de acceder a un mejoramiento de vivienda, así como el de Ashely, por medio de Corvivienda que entregará todo lo necesario para una vivienda digna en el sector. Además, brindará oportunidades para personas que puedan acceder a los beneficios de MiCasaVa para obtener su vivienda propia.

Más oportunidades en educación y salud

En el frente educativo, el alcalde anunció la puesta en funcionamiento de dos comedores escolares en la institución educativa de Manzanillo dentro de las próximas dos semanas, así como la proyección de programas técnicos y tecnológicos que se ofertarán en el plantel.

En salud, el Distrito fortalecerá la atención médica en la zona con ampliación de servicios en el puesto de salud actual, mientras avanza el diseño de una nueva infraestructura médica para el corregimiento.

Además, Manzanillo contará con una ambulancia en aproximadamente dos meses, como parte de la nueva flota que adquirirá la ESE Cartagena.

Infraestructura, seguridad y espacio público

Durante la jornada también se anunciaron intervenciones para el mejoramiento de vías internas, la renovación total del parque contiguo a la iglesia, que será entregado antes de Navidad como el parque más moderno de la zona norte, y la instalación de tres nuevas garitas de salvavidas en la playa.

Con apoyo de la Secretaría del Interior y Distriseguridad, también se fortalecerán las acciones de seguridad y convivencia en el corregimiento.

Más deporte y protección costera

Dentro de los proyectos de infraestructura deportiva, el Distrito evaluará la incorporación de un espacio para patinaje en el complejo deportivo del sector.

Adicionalmente, se revisará la necesidad de nuevas obras de protección costera, incluyendo espolones y rompeolas, para salvaguardar el litoral de Manzanillo.

El alcalde Dumek Turbay informó que el espacio público restituido, en Maremágnum, servirá para construir un nuevo complejo deportivo para el disfrute de Manzanillo del Mar, Tierra Baja, La Boquilla y los miles de habitantes de la Zona Norte de Cartagena.

En dicho escenario se construirá el Salón Comunal de Manzanillo del Mar, completamente dotado con equipos tecnológicos y espacios para el encuentro vecinal.

Además, Manzanillo del Mar tendrá en este lote un nuevo escenario deportivo con espacios deportivos, parque y lugares para el encuentro familiar y la integración ciudadana.

“Vinimos a escuchar, a construir soluciones y a responder con hechos. Manzanillo tiene necesidades históricas, pero también tiene hoy un gobierno decidido a atenderlas”, concluyó el alcalde Dumek Turbay.