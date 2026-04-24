Sofitel Barú Cartagena gana el premio global RIISE 2025 de Accor

El hotel Sofitel Barú Cartagena fue reconocido con el premio RIISE 2025, uno de los galardones globales más relevantes del grupo Accor, que distingue a los hoteles que lideran iniciativas de diversidad, inclusión e impacto social dentro de su red internacional.

Más allá de un reconocimiento institucional, este premio pone en el centro una apuesta concreta de transformación social: la Academia de Formación Sofitel, un programa que desde 2023 ha venido construyendo oportunidades reales para las comunidades de la Isla de Barú, especialmente para madres cabeza de hogar y jóvenes en búsqueda de inserción laboral.

A través de esta iniciativa, el hotel ha capacitado a decenas de personas en áreas clave del sector turístico como Mesa y Bar, Housekeeping, atención al cliente y empleabilidad, brindando herramientas prácticas que les permiten acceder a oportunidades laborales dentro y fuera del hotel. Los participantes no solo reciben formación técnica, sino también acompañamiento en habilidades personales, presentación profesional y preparación para procesos de selección.

“El premio RIISE representa un orgullo enorme para nosotros porque valida un trabajo que va mucho más allá de la operación hotelera. La Academia Sofitel, por ejemplo, es un proyecto en el que creemos profundamente, porque genera oportunidades reales y sostenibles para la comunidad. Este reconocimiento es también de ellos”, afirmó Yannick Sorro, gerente general de Sofitel Barú Cartagena.

El impacto del programa se ha ampliado con nuevas líneas de formación que responden a las dinámicas del territorio. Talleres en fotografía sostenible han permitido a jóvenes y emprendedores visibilizar sus proyectos a través de herramientas digitales, mientras que capacitaciones en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) han fortalecido a microempresarios del sector gastronómico local, mejorando la calidad y sostenibilidad de sus negocios.

Otras acciones, más oportunidades

Además, el hotel ha impulsado espacios de diálogo con líderes comunitarios para identificar necesidades y construir soluciones conjuntas. Este enfoque integral ha convertido a Sofitel Barú Cartagena en un actor activo dentro del desarrollo social del territorio, integrando el lujo con un propósito claro: generar valor compartido.

Además, también se destaca una actividad desarrollada para los niños de la comunidad, en la que una escultura de chocolate inspirada en el Galeón San José —exhibida en el hotel durante la temporada de diciembre— fue transformada en 90 lingotes dorados y entregada a niños de la comunidad.

La iniciativa estuvo acompañada de un encuentro en el que el equipo del hotel compartió la historia de este emblemático navío, convirtiendo la entrega en una experiencia simbólica que buscó transmitir valores de identidad cultural, memoria y esperanza. Más allá de un gesto puntual, la actividad hizo parte de una tradición del hotel que cada año transforma sus creaciones artísticas en acciones de impacto social.

De otra parte, Sofitel Barú Cartagena tiene un espacio diseñado especialmente para los emprendedores de las comunidades de Santa Ana, Ararca y Barú, quienes aplicaron para ofertar productos y servicios en el programa Banco de Sueños Comunitario, liderado por el hotel. Actualmente, se muestra el trabajo de más de 20 mujeres artesanas.

“El turismo tiene la capacidad de transformar realidades cuando se construye de la mano con las comunidades. Para nosotros, el verdadero lujo está en crear oportunidades, compartir conocimiento y dejar una huella positiva en el destino”, agregó Sorro.

El premio RIISE 2025 reconoce precisamente ese compromiso: iniciativas que promueven la equidad, la inclusión y el empoderamiento desde acciones concretas. En el caso de Sofitel Barú Cartagena, la Academia de Formación se consolida como un modelo replicable dentro de la industria hotelera, demostrando que el desarrollo del turismo puede ir de la mano con el crecimiento social de las comunidades.