Roberto Torres revela sus logros como uno de los expertos en eficiencia energética más reconocidos

A lo largo de más de veinte años en la compañía Schneider Electric, ha desarrollado su experiencia en los sectores de energía, industria e infraestructura, liderando negocios de gran escala, equipos multiculturales y estrategias de expansión en Europa, África, el Caribe y el Pacífico. Su recorrido profesional, íntegramente ligado a esa empresa, le ha permitido consolidarse como una de las voces más reconocidas en eficiencia energética, digitalización e infraestructura inteligente.

Lo que distingue su perfil no es solo la amplitud de los mercados en los que ha trabajado, sino la manera en que ha integrado negocio, tecnología y desarrollo de equipos con una misma visión. De ser ingeniero eléctrico, ha pasado con los años debido a sus estudios y experiencia, a convertirse en un experto con impacto internacional sostenido y responsabilidad ejecutiva de P&L en varias regiones, entre otros muchos talentos y capacidades. Torres ha dirigido operaciones con responsabilidad directa sobre ingresos, rentabilidad y ejecución, gestionando equipos multiculturales de gran tamaño y organizaciones con una cuenta de resultados de elevada magnitud. Sin embargo, sus logros no se explican únicamente por el tamaño de las responsabilidades asumidas, sino por su capacidad para construir estructuras sostenibles de crecimiento en entornos diversos y exigentes.

Uno de los hitos más representativos de su carrera en Schneider Electric ha sido el desarrollo y escalado del negocio en el Caribe. En esta etapa, su trabajo fue mucho más allá del crecimiento comercial. Su enfoque consistió en construir un modelo sólido, basado en talento local, una red de socios estratégicos de alto nivel y una expansión ordenada de la oferta tecnológica en la región. Bajo su liderazgo se fortaleció una red de integradores capaces de ejecutar proyectos completos de automatización, digitalización y eficiencia energética, con un nivel técnico que permitiera asegurar calidad, continuidad operativa y menor riesgo en la puesta en marcha. Esta visión se tradujo en soluciones aplicadas a sectores clave como la infraestructura de agua y la hotelería, donde la integración entre sistemas eléctricos, automatización, climatización, iluminación y operación eficiente resulta decisiva para el éxito del proyecto. En paralelo, también lideró el posicionamiento y despliegue de la oferta Square D en el Caribe, adaptándola a las necesidades concretas del mercado y asegurando una adopción sostenible, respaldada por soporte técnico, logística, disponibilidad y capacidad de ejecución local.

Otro momento clave en su trayectoria dentro de Schneider Electric fue su liderazgo en África Subsahariana francófona, donde ocupó una posición ejecutiva al frente de una región marcada por su alta complejidad operativa. Desde Marruecos, tuvo la responsabilidad de dirigir una operación que abarcaba más de 30 países, con realidades regulatorias, logísticas y comerciales muy diferentes entre sí. En ese contexto, su principal mérito fue convertir una enorme diversidad en un sistema de ejecución coherente, disciplinado y orientado a resultados. Definió la estrategia de crecimiento y marketing para el corto y mediano plazo, organizó la evolución del portafolio y reforzó la gobernanza comercial para proteger competitividad y margen. Al mismo tiempo, impulsó la construcción de un ecosistema completo de canales y socios, integrando distribución, revendedores, contratistas, fabricantes de tableros eléctricos, electricistas, integradores de sistemas y comunidades de diseño. Su aporte no se limitó al negocio: también promovió el desarrollo de talento y la formación de futuros líderes regionales, demostrando que el crecimiento más sólido es el que se apoya en equipos preparados y en una organización capaz de sostener resultados en el tiempo.

Su capacidad para liderar proyectos de infraestructura crítica quedó especialmente demostrada en la coordinación de operaciones y diseño eléctrico integral de uno de los hospitales más grandes del Caribe. En una instalación hospitalaria, la red eléctrica no es solo un soporte técnico, sino una base esencial para la seguridad del paciente, la continuidad médica y la resiliencia operativa de toda la infraestructura. En este proyecto, Roberto asumió un papel central en la coordinación de todas las partes involucradas, desde ingeniería, contratistas, hasta integradores y puesta en marcha. Entre las decisiones más relevantes estuvo la implantación de una solución de distribución eléctrica en anillo con automatización, diseñada para detectar fallas, aislar el tramo afectado y restablecer el suministro por rutas alternativas con la menor interrupción posible. También promovió la incorporación de tecnología de media tensión sin gas de alto impacto climático, alineando el proyecto con estándares más modernos de sostenibilidad y mantenimiento. El resultado fue una infraestructura eléctrica robusta, segura y preparada para responder con confiabilidad en un entorno donde la continuidad del servicio es crítica.

La innovación tecnológica ha sido otro eje decisivo de su carrera en Schneider Electric. Uno de los logros más significativos en este campo fue la implantación de una solución innovadora para aerogeneradores, desarrollada en colaboración con un fabricante líder de turbinas en España y destinada a un cliente industrial de primer nivel en Asia. El desafío exigía diseñar un sistema de protección para interruptores de alta potencia que respondiera a condiciones de operación especialmente exigentes, más allá de los esquemas convencionales. Roberto Torres lideró el proceso completo, desde la definición de requisitos y la arquitectura técnica hasta los ensayos de validación y la puesta en servicio. Su contribución permitió crear una solución adaptada, segura y preparada para un despliegue industrial real. Más allá del avance técnico, este proyecto generó una colaboración de gran valor entre las partes implicadas y abrió nuevas oportunidades en el ecosistema de la energía eólica, demostrando cómo la ingeniería aplicada puede convertirse en una herramienta concreta de cooperación y crecimiento.

El punto más alto de su carrera, según sus propias palabras, fue asumir el liderazgo de operaciones internacionales en una región extraordinariamente diversa y desafiante, que incluía el Caribe, el Océano Índico y el Pacífico Francés. En esa etapa, dentro de Schneider Electric, logró combinar resultados sobresalientes en volumen de negocio, rentabilidad y desarrollo organizativo, en mercados con características muy distintas entre sí. Este periodo fue especialmente significativo porque puso a prueba, al mismo tiempo, su formación técnica en instalaciones eléctricas inteligentes, su capacidad para dirigir personas y negocios, y su habilidad para trabajar con sensibilidad cultural en varios idiomas. Gracias a ello, pudo mejorar de forma sólida tanto el crecimiento del negocio como el margen comercial, construyendo una base sostenible apoyada en equipos, talento y socios estratégicos. Para Roberto Torres, este logro tiene además un componente profundamente personal, porque fue el resultado de años de disciplina, esfuerzo constante y una forma de liderazgo basada en la cercanía, la exigencia y la pasión por transformar retos complejos en resultados concretos.

En conjunto, la carrera de Roberto Torres muestra el recorrido de un ejecutivo que ha sabido unir estrategia, conocimiento técnico y liderazgo humano para dejar huella en mercados muy distintos. Su reconocimiento como experto en eficiencia energética no nace de un discurso teórico, sino de una práctica sostenida en el terreno, liderando transformación, desarrollando equipos, impulsando innovación y construyendo modelos de negocio capaces de crecer con solidez. Por eso, cuando comparte los logros más importantes de su trayectoria, no solo repasa hitos profesionales: revela una manera de entender la industria, donde la eficiencia energética, la sostenibilidad y la ejecución bien hecha forman parte de una misma visión.