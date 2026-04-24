Mujer falleció en hospital de Cartagena tras sufrir quemaduras cuando laboraba como cocinera

En investigación de las autoridades está un lamentable caso ocurrido en zona insular de Cartagena, donde murió Glebys del Carmen Acosta Monroy de 57 años, víctima de graves lesiones por un presunto accidente laboral el pasado domingo 19 de abril.

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Al respecto, Caracol Radio conoció que la hoy fallecida se encontraba prestando sus servicios como cocinera en un hotel, cuando recibió quemaduras de tercer grado en el 50% de su cuerpo, al parecer, mientras manipulaba un recipiente de acero inoxidable con etanol y fuego.

Pese a los esfuerzos del personal médico que labora en el hospital Serena del Mar, la cocinera no pudo reponerse a las heridas y se confirmó su deceso. Los restos mortales fueron enviados a la morgue de medicina legal, entidad que aportará información importante para las indagaciones.