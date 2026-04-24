Investigan homicidio de un hombre en el sector de la rotonda del barrio La Esperanza

La Policía Metropolitana de Cartagena, bajo el liderazgo del Teniente Coronel Alejandro Salgado, Comandante Operativo del Servicio de Policía Mecar (e), confirmó el inicio de una investigación para esclarecer el asesinato del conductor de taxi, Oswaldo Barrios, en el sector de la rotonda del barrio La Esperanza.

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Según el reporte oficial, el ingreso del herido al Hospital Universitario del Caribe (HUC) fue reportado durante la madrugada de este viernes, donde minutos después se confirmó su deceso debido a la gravedad de las lesiones provocadas por impactos de bala.

De acuerdo con la información preliminar entregada por familiares de la víctima, el hecho de sangre ocurrió en las inmediaciones de la mencionada rotonda, un punto neurálgico que ahora es objeto de análisis por parte de los investigadores.

Se conoció que a Barrios Arnedo, de 64 años, lo abordaron delincuentes para despojarlo del dinero que era parte del producido durante su larga jornada. En medio de ese hecho lo impactaron en el abdomen.

Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron al centro asistencial y al lugar de los hechos para adelantar los actos urgentes y la recolección de material probatorio que permita determinar los móviles del crimen.

Frente a este suceso, se ha dispuesto de un equipo especializado de investigación e inteligencia que trabaja de manera articulada entre la Policía y la Fiscalía para dar con el paradero de los sicarios.