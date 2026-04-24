Imputan cargos a concejal y exalcalde local de Cartagena por presunto complot contra Gloria Estrada

La investigación por el polémico caso que sacudió la política cartagenera en enero de 2022 ha dado un giro definitivo. La Fiscalía imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al concejal Pedro Aponte, al exalcalde de la Localidad 2, Andy Reales, y otras tres personas más.

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Según el ente acusador, los procesados habrían diseñado una estrategia para inducir al error a las autoridades mediante la siembra de un kilo de cocaína y un arma de fuego en el vehículo donde se movilizaba Gloria Estrada junto a su pareja y un acompañante.

Las pruebas recolectadas sugieren que el operativo policial realizado en el barrio Manga no fue una coincidencia, sino el resultado de un plan orquestado para desprestigiar y retirar de la escena política a la entonces cabildante.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso cómo se habría coordinado la entrega de información falsa a la Policía para asegurar que el retén se llevara a cabo exactamente en el punto donde se encontraba el paquete con la droga. Ninguno de los cuatro implicados aceptó los cargos durante la diligencia judicial.

Este proceso cobra relevancia tras la declaración de inocencia de Estrada y sus acompañantes en instancias previas, donde se determinó que no tenían conocimiento de los elementos hallados en la camioneta.

La audiencia en la que se formalizaron las imputaciones fue declarada reservada, lo que limitó el acceso público a los detalles del proceso judicial en esta etapa.

Por ahora, ninguno de los señalados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. El proceso continuará en las siguientes fases judiciales, donde se evaluarán las pruebas y se definirá la responsabilidad de los implicados en los hechos investigados.

La defensa de las víctimas espera que este avance permita desmantelar por completo la red que participó en la fabricación del falso positivo judicial.