Habilitan tramo de la carrera Novena: se espera descongestionar el norte de la ciudad
Se espera que la obra que ha tenido una inversión superior a 159 000 millones de pesos, se entregue en su totalidad en junio de 2026.
En las últimas horas, el IDU habilitó 2,3 kilómetros de la carrera Novena en el costado oriental entre calles 170 y 193, una obra estratégica para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá.
Con esta apertura, se espera que más de un millón de ciudadanos de la localidad de Usaquén y sectores como San Antonio, Tibabita, Verbenal y Lijacá mejoren sus desplazamientos con reducciones de hasta 35 minutos en los tiempos de viaje.
“Hoy habilitamos el costado oriental de la novena, de la 170 a la 193. Un dolor de muchos años para la ciudadanía que logramos resolver. Vamos a seguir trabajando para entregar todas las obras de Bogotá. Esto además ayudará a mejorar el tráfico en la Séptima”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.
Este corredor, que llevaba más de seis años de retrasos, alcanza hoy un avance superior al 99 %, frente al 75 % en que fue recibido en enero de 2024.
¿ Qué contempla el proyecto?
● 2,3 kilómetros de vía
● 6 carriles (3 por sentido)
● Más de 23 000 m² de espacio público
● 2,3 km de ciclorruta
● Más de 8500 m² de zonas verdes
“Abrimos por fin todo el costado oriental de la av. Laureano Gómez, un proyecto que debió entregarse en 2020. Desde 2024 aceleramos su ejecución y hoy la ciudadanía empieza a disfrutarlo”, dijo el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano.
Durante su ejecución, el proyecto enfrentó múltiples retos como interferencias en redes, problemas prediales, invasiones y hundimientos entre las calles 189 y 191, donde continúan trabajos en el costado occidental.
Además de mejorar la movilidad, la obra incorpora un componente urbano con más de 1400 m² de murales realizados por el colectivo Moster Paint, que resaltan especies emblemáticas de la Sabana de Bogotá como el venado cola blanca, la tingua bogotana y el colibrí.
Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...