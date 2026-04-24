Habilitan tramo de la carrera Novena: se espera descongestionar el norte de la ciudad

Obra finalizada en la carrera Novena en el costado oriental entre calles 170 y 193

En las últimas horas, el IDU habilitó 2,3 kilómetros de la carrera Novena en el costado oriental entre calles 170 y 193, una obra estratégica para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá.

Con esta apertura, se espera que más de un millón de ciudadanos de la localidad de Usaquén y sectores como San Antonio, Tibabita, Verbenal y Lijacá mejoren sus desplazamientos con reducciones de hasta 35 minutos en los tiempos de viaje.

“Hoy habilitamos el costado oriental de la novena, de la 170 a la 193. Un dolor de muchos años para la ciudadanía que logramos resolver. Vamos a seguir trabajando para entregar todas las obras de Bogotá. Esto además ayudará a mejorar el tráfico en la Séptima”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este corredor, que llevaba más de seis años de retrasos, alcanza hoy un avance superior al 99 %, frente al 75 % en que fue recibido en enero de 2024.

¿ Qué contempla el proyecto?

● 2,3 kilómetros de vía

● 6 carriles (3 por sentido)

● Más de 23 000 m² de espacio público

● 2,3 km de ciclorruta

● Más de 8500 m² de zonas verdes

“Abrimos por fin todo el costado oriental de la av. Laureano Gómez, un proyecto que debió entregarse en 2020. Desde 2024 aceleramos su ejecución y hoy la ciudadanía empieza a disfrutarlo”, dijo el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano.

Durante su ejecución, el proyecto enfrentó múltiples retos como interferencias en redes, problemas prediales, invasiones y hundimientos entre las calles 189 y 191, donde continúan trabajos en el costado occidental.

Además de mejorar la movilidad, la obra incorpora un componente urbano con más de 1400 m² de murales realizados por el colectivo Moster Paint, que resaltan especies emblemáticas de la Sabana de Bogotá como el venado cola blanca, la tingua bogotana y el colibrí.