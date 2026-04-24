Gobierno de Córdoba y Bavaria se unen para fortalecer el comercio local en la Feria de la Ganadería

Tras los efectos del frente frío en el departamento de Córdoba que impactó a miles de familias y pequeños negocios en el departamento, Bavaria y la Gobernación de Córdoba anuncian una alianza que busca acompañar a los afectados, impulsar la reactivación económica local y que sean partícipes en la Feria Nacional de la Ganadería, que en 2026 llega a su versión número 64.

Esta edición de la Feria, busca un sentido social con el propósito de convertirse en una plataforma para respaldar al comercio local y a los pequeños negocios, los cuales se han visto afectados sus sustentos como consecuencia de las recientes inundaciones.

“Esta alianza nace desde el respeto por ese esfuerzo diario y desde la convicción de que la reactivación se construye acompañando a la gente y fortaleciendo lo local”, afirmó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.

Como parte de esta alianza, las ventas de la cerveza insignia “Águila” estarán destinadas en apoyar a los comerciantes afectados y dotación de activos productivos para negocios del Canal Tradicional que han sufrido pérdidas a causa del frente frío. La marca lanzará una lata edición especial “Córdoba” de Águila Light.

“En un momento en el que el departamento concentra esfuerzos para avanzar en la recuperación de los municipios afectados por la emergencia, este tipo de alianzas se convierten en un respaldo importante para generar movimiento económico y abrir nuevas oportunidades para cientos de familias”, afirmó el gobernador Erasmo Zuleta.

La alianza también realizará el concierto “Por Córdoba”

Este concierto será un espacio para honrar la música, la diversidad cultural del departamento y al mismo tiempo dinamizar la economía local.

El evento contará con acceso gratuito a gradería y reunirá a artistas como Manuel Turizo, Jessi Uribe, Eddie Herrera, Farid Ortiz y Mr. Black.

La alianza reconoce el impacto de las inundaciones que ha tenido el comercio local, con cerca de 600 pequeños negocios afectados, quienes han enfrentado pérdidas significativas en producto, equipos, envases e infraestructura.