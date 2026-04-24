Fueron capturados tres policías en Cartagena por asesinato

Álvaro Luis Zambrano Padilla tenía 32 años, era oriundo de Cartagena y se desempañaba como comerciante y residía con su familia en el barrio Villa Rosita.

El domingo 9 de noviembre del 2025, en horas de la madrugada, lo asesinaron con arma de fuego en medio de una fiesta en el barrio Nuevo Bosque.

Desde el mismo día de los hechos se conoció que un patrullero de la Policía Metropolitana de Cartagena, que al momento de los hechos se encontraba de civil y también estaba en la fiesta, habría sido quien accionó el arma de fuego.

Ante este hecho, tres policías activos han sido capturados por presuntamente ser los responsables del homicidio.

Un subintendente y un patrullero fueron aprehendidos por el CTI durante la formación de la tarde en el Comando de la Mecar en el barrio Manga mediante una orden judicial de la Fiscalía Seccional de la Unidad de Vida de Cartagena por el delito de homicidio agravado. Mientras tanto en la ciudad de Pereira, se produjo la captura de un tercer policía.