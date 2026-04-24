Fallas de energía en Cartagena afectan la operación del sistema de acueducto y el suministro de agua

Aguas de Cartagena informa a la ciudadanía que se presenta una interrupción del servicio de energía reportada por Afinia en la ciudad, lo que ha generado afectaciones en la operación del sistema de distribución de agua potable.

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Como consecuencia de esta situación externa, se registra una interrupción temporal en el funcionamiento en las infraestructuras del sistema de acueducto, lo que generara bajas presiones o interrupciones en el suministro de agua en diferentes sectores de Cartagena.

Nuestro equipo técnico se encuentra realizando el monitoreo permanente del sistema y adelantando las acciones necesarias para restablecer la normalidad del servicio una vez se recupere el suministro de energía.

Agradecemos la comprensión de la comunidad y reiteramos que estaremos informando oportunamente sobre la evolución de la situación.