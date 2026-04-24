ESSA detectó conexión ilegal en hotel cerca a Topocoro

Bucaramanga

En las últimas horas se conoció que la Electrificadora de Santander detectó conexiones ilegales en un hotel en cercanía a Topocoro en donde el suministro de energía no era registrada en el medidor que había sido instalado desde diciembre de 2025.

“El hotel había sido legalizado en diciembre de 2025, quedando vinculado a ESSA como cliente, con una conexión y registro de consumo que cumplían lo dispuesto por la regulación colombiana. Sin embargo, el 21 de abril de 2026 se encontraron derivaciones realizadas para acceder ilegalmente al servicio en el mismo transformador instalado por la empresa, estructura donde se ubicaban los equipos de medida y protección”, señaló la electrificadora de Santander a través de un comunicado.

Agregaron desde la entidad que durante la visita técnica se evidenciaron cuatro alteraciones en el sistema eléctrico y que dejaban de registrar un consumo mensual cercano a los 5.020 kWh. Confirmaron que este consumo será liquidado y cobrado con normalidad al hotel.

Desde la ESSA indicaron que este tipo de acciones son calificadas como delito en el artículo 256 del Código Penal Colombiano y pueden conllevar a penas privativas de la libertad entre 16 y 72 meses.

“El uso ilegal del servicio de energía eléctrica constituye una conducta gravemente reprochable, que afecta la seguridad de las personas, la integridad de la infraestructura eléctrica y la adecuada prestación del servicio público domiciliario”, agregó la empresa de energía.