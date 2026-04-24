Ecopetrol alerta sobre estafa de empleo que circula en Cartagena a través de WhatsApp

Ecopetrol advierte sobre una estafa de empleo que está circulando a través de cadenas de WhatsApp con imágenes de programas sociales, liderados por la refinería de Cartagena en la ciudad, con el propósito de solicitar anticipos económicos y prometer de manera fraudulenta contratos de trabajo.

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La Empresa rechaza este tipo de fraudes y reitera a la opinión pública y a la comunidad en general que la aplicación de los procesos de selección se realiza únicamente a través de la página web, bajo estrictos protocolos de transparencia y manejo de la información, sin recurrir a ningún tipo de empresa intermediaria o cobros anticipados.

Ecopetrol recuerda que todos los procesos de selección son públicos y gratuitos. No se utiliza intermediarios ni se realizan cobros en ninguna etapa del proceso. La información oficial se publica exclusivamente en www.ecopetrol.com.co (sección Trabaje con nosotros - Buscar ofertas de trabajo).

Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento ante las autoridades competentes, quienes adelantarán las investigaciones para dar con los responsables de replicar esta información fraudulenta. También, se solicita a quienes han recibido este tipo de ofrecimientos instaurar las denuncias correspondientes sobre esta modalidad de delitos cibernéticos.

Ecopetrol no establece acuerdos, convenios ni alianzas con personas naturales para su intermediación o en su representación en procesos de selección.