Cerca de 27.000 predios bajo la lupa en Bogotá por estar en la informalidad

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Hábitat, firmó el Pacto por la Legalidad de servicios públicos con las empresas públicas y privadas para combatir la informalidad.

De acuerdo con la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco, son cerca de 27.000 predios en la ciudad que están bajo la informalidad usando de forma ilegal los servicios públicos.

“Nosotros tenemos aproximadamente unos 229 polígonos de informalidad, los cuales hemos priorizado en la administración. Son cerca de 27.000 identificaciones de predios, que podrían ser asociados a hogares”, explicó la funcionaria.

Estos predios se ubican principalmente en el sur de la ciudad, en las localidades de: Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe y también en Chapinero.

El acuerdo se desarrolla en el marco de la alianza “Unidos por la Legalidad”, una iniciativa liderada por las empresas prestadoras de servicios públicos como el Acueducto de Bogotá, Enel y Vanti, que busca promover el uso responsable del agua, la energía y el gas.

Para ello, primero se analizan las condiciones de prestación de los servicios en asentamientos legalizados, en proceso de legalización y en zonas ubicadas en áreas de riesgo no mitigable o sobre la estructura ecológica principal, para actuar de manera oportuna, proteger a las comunidades y al entorno ambiental, prevenir el fraude de fluidos y salvaguardar la infraestructura de los servicios públicos.

A través de este memorando, las entidades acordaron mecanismos de coordinación para analizar la informalidad en los servicios públicos y desarrollar acciones conjuntas entre el Distrito y las empresas prestadoras.

Estas acciones permitirán mejorar el acceso a los servicios donde sea viable, reducir los riesgos y mitigar las pérdidas asociadas a las conexiones ilegales, fortaleciendo la sostenibilidad de los sistemas.

Con base en este análisis, se priorizarán asentamientos donde sea posible explorar alternativas de acceso, teniendo en cuenta criterios técnicos, sociales, ambientales y de ordenamiento territorial.