Cartagena acoge el primer encuentro nacional de AMI para combatir la desinformación y promover los

Cartagena recibe desde hoy el primer Encuentro Nacional de Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) “Voces múltiples, un solo país”, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Fundación Gabo, orientada a fortalecer el pensamiento crítico, la integridad informativa y la ciudadanía digital en Colombia.

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El evento se extenderá hasta mañana 24, tras una jornada previa de actividades abiertas al público realizada el 22 de abril en universidades de la ciudad. Durante dos días, más de 20 expertos nacionales e internacionales dialogan sobre desinformación, derechos digitales, educación mediática e inteligencia artificial, con el propósito de construir una visión colectiva y recomendaciones concretas que aporten al diseño de una política pública de AMI en el país.

Este encuentro, el primero de su tipo liderado por organizaciones colombianas, se inspira en el legado del informe Un Solo Mundo, Voces Múltiples, de la Unesco (1980), en el que participó Gabriel García Márquez, con un enfoque centrado en la ética periodística y la dignidad humana. La agenda también recoge insumos de la cumbre internacional sobre el tema realizada por la Unesco en Cartagena en 2025, así como los desafíos actuales del ecosistema informativo.

Al dar apertura al encuentro, el director (e) de Apropiación de TIC del Ministerio TIC, William Alexander Sánchez, destacó la articulación con la Fundación Gabo y la importancia de estos espacios para el país: “Desde el Ministerio TIC valoramos las iniciativas que permiten intercambiar experiencias, identificar desafíos y diseñar propuestas desde el contexto colombiano”, afirmó.

La agenda académica se desarrolla a partir de la pregunta: ¿por qué Colombia necesita una política pública de alfabetización mediática e informacional? Durante el encuentro se presentan lineamientos de la Alianza Mundial de la Unesco para la AMI y experiencias de países como Argentina, Brasil y Alemania, junto con espacios de diálogo para construir un diagnóstico compartido sobre el estado del tema en Colombia.

El 24 de abril, los participantes profundizarán en los avances y desafíos nacionales y trabajarán en la formulación de recomendaciones y un plan de acción. Como resultado, se realizará la sistematización de acuerdos y la entrega oficial del documento al MinTIC en el segundo semestre de 2026.

El encuentro cuenta con la participación de representantes de organizaciones y medios como Colombiacheck, Fundación Karisma, Mutante, Chequeado, DW Akademie, CIVIX Colombia y la Alianza Mundial de la Unesco para la AMI, así como de la Fundación Gabo y el Ministerio TIC.

Como parte de las actividades previas abiertas a la ciudadanía, el 22 de abril se realizaron dos charlas en universidades de Cartagena. En la mañana, en la Biblioteca Fernández de Madrid de la Universidad de Cartagena, se llevó a cabo Entre Pantallas y Relatos, centrada en creación de contenidos, desinformación y derechos digitales.

En la tarde, en la sede Ternera de la Universidad Tecnológica de Bolívar, se abordaron estrategias para consumir y compartir información de calidad en contextos de desinformación. Ambas actividades fueron de acceso libre hasta completar aforo.

Al cierre de la segunda jornada, los asistentes participarán en la Ruta Macondo en Getsemaní, una experiencia cultural vinculada con la memoria, el patrimonio y la narrativa, en diálogo con la huella de Gabriel García Márquez en la ciudad.

Con este encuentro, el Ministerio TIC y la Fundación Gabo avanzan en el posicionamiento de la alfabetización mediática e informacional como un eje de política pública, y en la articulación de capacidades para enfrentar los retos de la desinformación y el impacto de la inteligencia artificial en la vida democrática del país.