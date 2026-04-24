Capturan a dos hombres con armas de fuego en el corregimiento de Pasacaballos

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en el corregimiento de Pasacaballos.

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Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, fueron capturados ‘El Andy’ y ‘El Jairito’, de 23 años respectivamente, quienes fueron sorprendidos con dos armas de fuego: un revólver calibre 32 con cinco cartuchos y un arma hechiza con dos cartuchos calibre 38.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Al parecer, los indiciados pretendían cometer un acto de afectación a la seguridad ciudadana.

En lo corrido del año, se han capturado más de 347 personas por el delito de hurto y se han incautado 205 armas de fuego.

“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.