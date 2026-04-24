Así es el documento de denuncia del director de la UNGRD por presunta corrupción en Fondo Adaptación

Carlos Carrillo, director de la UNGRD y Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación

Según el documento, la denuncia se activa tras la recepción de información enviada por mensajería instantánea, en la que se advierte sobre posibles irregularidades en la ejecución de un contrato relacionado con estudios de recuperación de la dinámica hídrica en la región de La Mojana.

El contrato señalado, fue suscrito entre el Fondo de Adaptación y una firma contratista por un valor de $13.597.740.231.

El punto más delicado: presunto cobro para destrabar pagos

Uno de los elementos centrales de la denuncia es el señalamiento sobre un presunto condicionamiento para el trámite de pagos.

De acuerdo con el documento, la supervisora del contrato habría indicado que el pago no se gestionaría hasta tanto no se le entregara un porcentaje equivalente al 10% del valor del contrato, lo cual no estaría contemplado dentro de las condiciones pactadas.

Este señalamiento es el que sustenta la posible configuración del delito de concusión, entre otras conductas que deberán ser determinadas por la Fiscalía.

Las pruebas: chats, contrato y soportes técnicos

La denuncia incluye una serie de anexos que serán clave dentro del proceso investigativo:

capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp

cronograma del proyecto

acta de inicio del contrato

copia del contrato y documentos técnicos

Estos elementos fueron aportados como soporte para que sean evaluados por las autoridades en el marco de la investigación.

Este es el documento completo de la denuncia donde se adjuntan las pruebas:

¿Qué pide la denuncia?

El documento solicita a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales.

La denuncia fue presentada en modalidad de averiguación de responsables, lo que implica que será el ente investigador el que establezca si existen conductas orregulares y quiénes podrían estar involucrados.

El contrato implicdo tiene como objetivo la elaboración de diseños de ingeniería básica para medidas de recuperación de la dinámica hídrica del río Cauca en la región de La Mojana, una zona históricamente afectada por inundaciones y eventos asociados al riesgo climático.

Se trata de un proyecto estratégico para la mitigación del riesgo en el país, lo que aumenta la relevancia de las denuncias conocidas.