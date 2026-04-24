Armada presentará dos lanzamientos editoriales en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

En el año en que la institución busca inspirar a los colombianos, la Armada de Colombia participará en la 38ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, que se llevará a cabo del 21 de abril al 04 de mayo en Corferias.

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Durante más de dos semanas, este importante escenario cultural reunirá a autores, editores, libreros y lectores en un espacio orientado a fomentar el hábito de la lectura, facilitar el acceso a libros físicos y digitales, y promover el diálogo cultural y académico.

El evento contará con cientos de expositores nacionales e internacionales, así como una amplia agenda que incluirá lanzamientos de libros, firmas de autores, conversatorios, talleres y presentaciones artísticas. Además, cada edición tendrá un país invitado de honor, que enriquecerá la programación con su literatura, cultura y gastronomía, consolidando a la feria como un escenario de intercambio cultural global.

Desde el Pabellón Colombia, stand 125, los visitantes podrán conocer de cerca la cultura naval, las capacidades diferenciales de los Marinos de Colombia y una agenda que integrará literatura, historia, ciencia y arte.

Uno de los principales atractivos será el lanzamiento del libro “El Retorno de la Esperanza. Estela de la Armada de Colombia en los Montes de María y el Magdalena Medio”, una obra que reconstruye el proceso de transformación social, institucional y humana en territorios que fueron profundamente afectados por el conflicto armado.

El libro destaca:

• La memoria y resiliencia de las comunidades, que transformaron el dolor en esperanza.

• El papel de la Armada de Colombia como garante de seguridad, presencia estatal y acompañamiento social.

• La reconstrucción del tejido social y económico, con énfasis en el liderazgo comunitario y la construcción de paz.

Esta publicación se convierte en un homenaje a la dignidad de las comunidades y en un testimonio de cómo la articulación entre ciudadanía e instituciones permite construir nuevos futuros.

Lanzamiento: jueves 23 de abril - Auditorio Pabellón Colombia.

Hora: 11:00 a.m.

Por otra parte, la institución presentará “Tradiciones Navales de la Armada Nacional”, una obra que recopila el legado cultural marítimo y la esencia de la vida en el mar.

Este libro abre las puertas al universo naval a través de:

• Las partes del buque y el lenguaje propio del marino.

• Los uniformes, el saludo militar y los protocolos marítimos.

• Himnos, canciones y elementos que fortalecen la identidad naval.

Lanzamiento: viernes 24 de abril - Auditorio Pabellón Colombia.

Hora: 11:00 a.m.

La participación de la Armada de Colombia también incluirá espacios académicos y artísticos que enriquecerán la experiencia de los asistentes:

· Conversatorio: “Galeón San José: Bien de interés cultural de la nación. Historias humanas desde las profundidades”, viernes 24 de abril, 02:00 p.m. - Auditorio Pabellón Colombia.

· Presentación musical: Big Band de la Armada de Colombia. Domingo 26 de abril - 05:00 p.m. – Auditorio Pabellón Colombia.

· Conversatorio: “La innovación en Defensa como mecanismo de cambio intelectual y organizacional”. Miércoles 29 de abril, 01:00 p.m. – Auditorio Pabellón Colombia.

· Conversatorio: “El silencio del mar” (cartografía y protección del Pacífico colombiano). Viernes 01 de mayo - 04:00 p.m. - Auditorio Pabellón Colombia.

La Armada de Colombia, con su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026, ofrecerá un espacio donde el arte, la historia y la ciencia se entrelazarán para acercar a los colombianos a la esencia de ser marino, inspirando desde el “azul” que protege y une a la nación.