Afinia normaliza servicio en Cartagena y municipios tras superar falla en sistema eléctrico regional

Afinia, filial del Grupo EPM, informa a la opinión pública y a sus usuarios en Cartagena que, en horas de la mañana de este 24 de abril, se presentó una eventualidad en el sistema eléctrico de transmisión que impactó la prestación del servicio en algunos sectores de la ciudad y los municipios de Turbaco, Arjona, Mahates y María La Baja.

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Desde el primer momento, la compañía activó de manera inmediata sus protocolos de atención y respuesta.

Actuando así enfocados en garantizar seguridad y bienestar para sus usuarios:

A las 6:20 a. m. se identificó el evento, y a las 6:30 a. m. se inició a la activación de protocolos, incluyendo la coordinación con el Centro Nacional de Despacho (CND) y el alistamiento del sistema de comunicaciones.

Posteriormente, a las 6:45 a. m., se dispuso el alistamiento de los equipos operativos para atender las instrucciones y maniobras requeridas por el Centro Nacional de Despacho, con el objetivo de garantizar una respuesta técnica eficiente.

A las 7:59 a. m. se iniciaron las labores de normalización del servicio, logrando restablecer progresivamente los circuitos afectados.

A las 9:25 a. m. se alcanzó el 100 % del restablecimiento del servicio gracias a la articulación técnica y operativa entre los diferentes agentes del sistema, en los circuitos impactados por esta contingencia.

Este evento impactó aproximadamente a 398 mil clientes, con afectación en 15 subestaciones y 106 salidas de líneas de media tensión.

Cabe destacar que la compañía se mantiene en comunicación permanente con los demás agentes que operan el sistema eléctrico regional, con el fin de identificar las causas que originaron este evento.

Afinia agradece la comprensión de sus usuarios, las autoridades y reitera su compromiso con la prestación de un servicio confiable, así como con la atención oportuna ante este tipo de situaciones.