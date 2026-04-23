Willian Malkún Castillejo, seguirá siendo rector de la Universidad de Cartagena hasta 2030

William Malkún Castillejo continuará al frente de la Universidad de Cartagena luego de imponerse ampliamente en las elecciones realizadas entre el 16 y el 18 de abril, en las que obtuvo el respaldo mayoritario de la comunidad académica.

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Según el acta oficial de la Junta General Escrutadora, el actual rector alcanzó el 90,35% de los votos, superando con amplia ventaja a los demás aspirantes: Edna Margarita Gómez Bustamante, quien logró el 4,72%; Waldyr Fong Silva, con el 2,89%; y Argemiro Menco Mendoza, con el 2%.

Tras conocerse los resultados, Malkún expresó su gratitud por el apoyo recibido y destacó que este nuevo periodo representa un compromiso colectivo más que un logro individual. “Agradezco profundamente a toda la comunidad udeceísta. Este respaldo no lo interpreto como un triunfo personal, sino como el avance de un proyecto común que nos integra”, afirmó.

Asimismo, señaló que seguirá enfocado en fortalecer la institución y consolidar los avances alcanzados. “La confianza depositada es un impulso para continuar trabajando con dedicación, proyectando el futuro de nuestra alma máter y dando continuidad a los procesos en marcha”, agregó.

En cuanto a su formación, Malkún es historiador graduado de la Universidad de Cartagena, cuenta con una maestría en Historia y un doctorado en Ciencias Políticas.

Antes de asumir la rectoría en el periodo 2022-2026, se desempeñó como docente de planta, lideró el departamento de Posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas entre 2010 y 2018, y posteriormente ejerció como vicerrector de Extensión y Proyección Social entre 2018 y 2021.