Plaza de Variedades: agéndate este fin de semana para celebrar el Día de la Niñez en Cartagena

¡Todo está listo para que nuestros niños y niñas vivan una tarde increíble! Esta vez, la Plaza de Variedades abre sus puertas durante dos días: sábado y domingo, para que centenares de familias disfruten de la Plaza de la Diversión, un espacio liderado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Ipcc y el IDER, donde los más pequeños serán los grandes protagonistas.

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“Durante varias semanas, teniendo como consigna que Cartagena es territorio para el juego, preparamos este gran evento: la Plaza de la Diversión. Serán dos días en los que nuestros niños y niñas disfrutarán de un espacio diseñado para su disfrute. Los esperamos a todos desde temprano y listos para vivir una tarde llena de muchas sorpresas”, asegura Ana Milena Jiménez, Secretaria de Desarrollo Social.

A partir de las 5:00 de la tarde del sábado, la Plaza de la Diversión se convertirá en un parque de atracciones, donde niños, hasta los 13 años, podrán jugar en los diferentes inflables, además, habrá show de títeres por la Tropa de Trapo, el show de baile de Voces y tambores, y la presentación de DJ Compund.

El domingo, la jornada inicia a la misma hora. Sin embargo, para este día tendremos el show de la Granja de Zenón. La entrada será libre ambos días.

Las recomendaciones para este gran evento son: buen comportamiento de todos los asistentes, cuidar sus pertenencias, estar atentos a los niños para evitar que se pierdan en la multitud, llevar ropa cómoda y mantenerse hidratados.