Localidad 2 de Cartagena recibió inversión pública cercana a $500 mil millones entre 2024 y 2025

La Localidad 2: De la Virgen y Turística, el territorio más poblado de Cartagena y uno de los que históricamente ha enfrentado mayores índices de pobreza y rezago social, hoy es foco de inversión en infraestructura física por parte de la administración del alcalde Dumek Turbay.

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Con una inversión que supera los $471.005 millones entre 2024 y 2025, esta localidad concentra 245 obras, la cifra más alta de proyectos entre las tres localidades, evidenciando una apuesta decidida por cerrar brechas y mejorar las condiciones de vida de miles de familias. Es importante precisar que estas cifras corresponden a los registros presupuestales expedidos para obras de infraestructura física, algunas ya terminadas y otras en proceso de ejecución.

Este esfuerzo cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que, según cálculos del Centro de Estudios Territoriales de la Secretaría de Planeación para 2025, en la Localidad 2 habitan más de 360.000 personas, convirtiéndola en la más densamente poblada de Cartagena.

Estas personas, en barrios como Olaya Herrera, El Pozón, Boston, La Candelaria, La Esperanza y Fredonia, así como en corregimientos como Bayunca, Tierra Baja, Puerto Rey y Arroyo Grande, por décadas han enfrentado problemáticas estructurales como el déficit de infraestructura vial, limitaciones en el acceso al saneamiento básico, bajos indicadores educativos y menores oportunidades laborales.

En respuesta a este contexto, el Plan de Desarrollo 2024-2027: “Cartagena, Ciudad de Derechos” priorizó la intervención integral del territorio, con inversiones que abarcan distintos frentes: mejoramiento de la malla vial, fortalecimiento de la infraestructura educativa, ampliación de servicios de salud, recuperación de espacios deportivos y recreativos, mantenimiento de bibliotecas y programas de mejoramiento de vivienda, entre otros.

“La convicción que desde un inicio tenemos para con todas las localidades de Cartagena es que al progreso y el desarrollo no se le debe negar nada; más en sectores y comunidades vulnerables que por décadas solo han conocido la espalda de sus gobiernos. Y esa es la dinámica histórica que hemos buscado romper en la Localidad 2 con estas grandes inversiones sociales, entendiendo que a la pobreza se le lucha de forma transversal e integral”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Entre las obras más representativas en esta localidad se encuentra la construcción del alcantarillado sanitario de Bayunca y Pontezuela, un proyecto que pondrá fin a graves problemas de salubridad y beneficiará a por lo menos 26 mil personas; el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Villas de Aranjuez, que fortalece la atención a la primera infancia; el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje en la Institución Educativa de Fredonia; así como intervenciones en instituciones educativas como la Jorge Artel, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y la IE María Reina, IE de Arroyo Grande, Institución Etnoeducativa Pedro Romero, IE Puerto Rey, entre otras adecuaciones en centros de enseñanza orientadas a dignificar los espacios educativos.

En materia deportiva y recreativa, se destacan la construcción del Coliseo del Norte en Tierra Baja, la construcción del Centro Deportivo de Bayunca, el desarrollo del escenario recreo-deportivo de Manzanillo y las obras de mejoramiento de la Villa Olímpica.

La infraestructura vial también ha sido un eje clave de intervención, con proyectos como la rehabilitación y mejoramiento del circuito vial del norte, el acceso a Tierra Baja y obras como las “Vías para la felicidad” en sectores como El Pozón, La Candelaria, La María, República del Líbano, Boston, la avenida Pedro Romero, La Boquilla, Nuevo Paraíso, entre otros puntos críticos.

A estas acciones se suman obras de adecuación y ampliación de instituciones de salud, mantenimiento y recuperación de caños y canales, fortalecimiento de bibliotecas públicas, recuperación y adecuación de zonas verdes y parques, obras de adecuación en estaciones de Policía y programas de mejoramiento de viviendas, orientados en transformar las condiciones de habitabilidad de las familias.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, resaltó que esta inversión responde a una visión de ciudad más equitativa y con oportunidades para todos, así como a un trabajo articulado entre diferentes dependencias de la administración.

“Desde la formulación del Plan de Desarrollo, la administración del alcalde Dumek Turbay asumió la tarea de ordenar el territorio e impulsar el desarrollo de Cartagena. Por ello, esta inversión en la Localidad 2 demuestra que, a través de una planificación estratégica, se está logrando la transformación de estas comunidades que más lo necesitan, con infraestructura en educación, salud, servicios públicos y recreación, cerrando brechas y garantizando que el crecimiento de la ciudad sea más equitativo y sostenible”, afirmó el secretario de Planeación.

Además del impacto en infraestructura y calidad de vida, estas obras también han dinamizado la economía local, generando oportunidades de empleo para habitantes de la misma localidad y fortaleciendo actividades productivas asociadas a su ejecución.