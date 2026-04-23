Inició plan de manejo de tránsito por obras en Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

Como parte del proceso de modernización y ampliación de su infraestructura, el Aeropuerto de Cartagena continúa ejecutando obras orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer su capacidad operativa.

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En el marco de este proyecto, avanzó una de las primeras etapas para la ampliación del hall principal y modernización de la fachada con la pavimentación de dos nuevos carriles vehiculares paralelos a la calle 71, correspondiente a la fase 1 de dicha obra.

Estas fueron aprobadas en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), autorizado por la Alcaldía de Cartagena a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT).

La adecuación de estos dos carriles optimiza la circulación vehicular en la zona de acceso al aeropuerto y permiten el desarrollo de las siguientes etapas de intervención en la fachada. El funcionamiento será el siguiente: los carriles al costado derecho serán de uso exclusivo para vehículos de servicio público y el nuevo carril, paralelo, será de uso único para transporte particular.

Durante esta semana iniciará la implementación de este nuevo PMT, acompañado por auxiliares de tránsito para facilitar la movilidad y, en las siguientes semanas, se dará paso a las tres etapas de intervención en la fachada del terminal.

Estas acciones hacen parte del compromiso por consolidar una terminal aérea más moderna, eficiente y preparada para responder al crecimiento del tráfico de viajeros que registra Cartagena como uno de los principales destinos turísticos y de negocios del país.

Las obras continuarán desarrollándose de manera progresiva, procurando minimizar afectaciones en la operación diaria del aeropuerto y garantizando la seguridad de usuarios, trabajadores y visitantes.