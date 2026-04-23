Concejo de Bogotá propone que Distrito multe a dueños de predios abandonados

La inseguridad en Bogotá se ha vuelto tema de cada día ante los reiterados hechos violentos como robos, asesinatos y ventas de sustancias ilícitas.

Ante este preocupante panorama, el concejal Rolando González, radicó un proyecto de acuerdo que busca crear un registro distrital de inmuebles abandonados, con el objetivo de identificar a sus propietarios y obligarlos a responder por el estado de sus predios.

“Los delitos de oportunidad, como el hurto a personas y las quejas ciudadanas por entornos deteriorados, tienden a concentrarse en zonas con predios abandonados. Esto demuestra que el deterioro físico del entorno termina alimentando problemas de seguridad”, afirmó González.

Según el cabildante, estos espacios se han convertido en epicentros de criminalidad y degradación urbana, afectando directamente la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Durante recorridos realizados por el concejal, se identificó una alta presencia de predios abandonados en localidades como Chapinero, Usaquén y Santa Fe, aunque el problema se extiende a distintos sectores de la ciudad.

¿Qué plantea el proyecto de acuerdo?

Esta iniciativa busca recuperar espacios urbanos, fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y mejorar las condiciones de seguridad, salubridad y convivencia.

Es por eso, que González plantea que el Distrito pueda exigir a los propietarios acciones inmediatas tales como limpieza, cerramiento y adecuación de los predios.

En caso de incumplimiento, se contemplan multas y la intervención subsidiaria de la Administración, que podrá ejecutar las obras necesarias y luego trasladar los costos a los dueños.

Además, la iniciativa propone crear una plataforma digital para que los ciudadanos reporten inmuebles abandonados en cualquier punto de la ciudad.

En caso de que no se logre ubicar al propietario, el Distrito podría darle un uso transitorio o permanente a estos espacios, destinándolos a vivienda, actividades comunitarias o proyectos culturales.

Las acciones serían lideradas por el DADEP, las alcaldías locales y la Secretaría Distrital del Hábitat.

“Bogotá no puede seguir tolerando que predios abandonados se conviertan en guaridas del crimen y focos de basura. Los propietarios deben responder por sus inmuebles”, concluyó el concejal.