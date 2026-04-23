Compradores del edificio Promotora Barak denuncian graves retrasos en la entrega de sus apartamentos

La incertidumbre crece entre las familias que invirtieron sus ahorros en el edificio Promotora Barak, ubicado en el barrio Santa Mónica de Cartagena. Caterine Echevarría, una de las compradoras perjudicadas, denunció que tras dos años de haber iniciado el proceso y tener pago casi el 98% del inmueble, aún no reciben sus viviendas.

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Según la denunciante, las excusas de la constructora sobre la falta de contadores de agua y luz serían infundadas, pues asegura que mediante derechos de petición confirmaron que no se han adelantado los trámites necesarios ante las entidades competentes.

Esta situación ha obligado a muchos usuarios a pagar simultáneamente cuotas bancarias e intereses mientras continúan viviendo en arriendo.

Responde la constructora

Ante estos señalamientos, el gerente de la constructora, Orlando Bermúdez, salió al paso asegurando que el edificio se encuentra totalmente en regla y con acabados finales.

El directivo explicó que el principal obstáculo ha sido la relación con Afinia, calificando el proceso con la prestadora de energía como “bastante complicado” para lograr la conexión definitiva.

“¿Qué gano yo con tener el edificio allí retenido? Si el edificio estuviera en obra gris no dirían nada, pero el edificio está habitable y a medida que vayamos entregando, vamos a ir realizando los retoques de pintura necesarios”, manifestó Bermúdez, reiterando que su gestión ha sido transparente al permitir que los clientes visiten sus propiedades.

Mientras la constructora atribuye las demoras a factores externos y a trámites bancarios pendientes de algunos clientes, los propietarios insisten en que las comunicaciones han sido informales y carecen de soportes oficiales.

La comunidad hizo un llamado a las autoridades y a futuros inversionistas para que revisen estos casos antes de comprometer su patrimonio. Por ahora, las familias esperan que la mesa de diálogo con la constructora arroje una fecha de entrega real que ponga fin a meses de afectación económica.