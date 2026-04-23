Cerca de mil contribuyentes en Bogotá han sido engañados con página falsa para pagar predial

Impuesto vehicular y predial 2026 en Bogotá, Foto getty images y logo de la Secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá.

La Secretaría de Hacienda de Bogotá informó a la ciudadanía que fueron detectados casos de contribuyentes que ingresaron a páginas falsas que imitan la imagen institucional de la entidad y buscan capturar datos personales o inducir a pagos fraudulentos.

De acuerdo con la información preliminar disponible, aproximadamente mil registros de intentos de pago fueron identificados como posibles afectados por estas páginas falsas.

“La identificación de estas páginas se logró gracias a las capacidades de monitoreo y detección del Centro de Operaciones de Seguridad de la Secretaría de Hacienda, lo que permitió identificar estas suplantaciones y activar acciones de mitigación para fortalecer los servicios digitales de la entidad. Hacienda Bogotá ya puso en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos y ya se adelantan las acciones de verificación e investigación correspondientes”, informó la Secretaría.

La entidad aclaró que su página oficial no ha sido vulnerada. Estos casos corresponden a sitios externos creados por terceros para engañar a la ciudadanía mediante enlaces falsos, mensajes fraudulentos o supuestas ofertas relacionadas con el pago de impuestos.

El dominio falso detectado es: nuevaoficinavirtualsdh.top. Por favor, no ingrese a este sitio. La entidad reitera que el único sitio autorizado para consultar y pagar impuestos distritales es: www.haciendabogota.gov.co

Recomendaciones a la ciudadanía

• Antes de pagar sus impuestos verifique que está en el sitio oficial.

• No ingrese desde enlaces enviados por WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales no verificadas.

• Verifique siempre el dominio oficial: www.haciendabogota.gov.co.

• No comparta datos personales, bancarios ni claves en páginas diferentes a la oficial.