Autoridades investigan muerte a tiros de ‘Pipiolo’ en zona rural de Villanueva, Bolívar

Las autoridades adelantan labores para esclarecer el asesinato de Jamer Díaz Julio, de 21 años, conocido como ‘Pipiolo’, ocurrido en área rural del municipio de Villanueva, Bolívar. Entre las principales hipótesis que manejan los investigadores cobra relevancia una posible disputa por actividades ilícitas.

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De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró en la tarde del miércoles 22 de abril, cuando el joven presuntamente se encontraba en una vía que conduce al corregimiento de Algarrobo, en el sector conocido como Las Represas.

Según las primeras versiones, un hombre se le acercó e inició una conversación con la víctima. Minutos después, el sujeto habría desenfundado un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata en el lugar.

Dentro de las líneas de investigación se contempla que el crimen podría estar relacionado con represalias entre personas vinculadas al expendio de drogas en ese sector, pero no hay nada confirmado.

Las autoridades indicaron además que Díaz Julio tenía antecedentes registrados en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos relacionados con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como por lesiones personales.

Por su parte, unidades de la Sijín continúan con la recopilación de evidencias y la ejecución de actos urgentes para esclarecer los móviles del homicidio e identificar a los responsables.