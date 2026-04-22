Vuelve la tensión política en Perú: Canciller y MinDefensa renuncian por compra de aviones F-16

Los ahora exministros de Defensa, Carlos Díaz (i) y de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela (d) de Perú. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Perú renunciaron en medio de desacuerdos con el presidente interino José María Balcázar sobre la compra por USD 3.500 millones de aviones de combate F-16 a Estados Unidos.

Mientras ambos ministros aseguran que el contrato se firmó, el presidente anunció que se pospuso la adquisición para dejar la responsabilidad a su sucesor, que será elegido en un balotaje en junio.

“El señor Balcázar está poniendo en peligro a nuestro país, haciéndole perder credibilidad y convirtiéndonos en un socio en quien no podemos confiar en un proceso de negociación”, declaró el canciller Hugo de Zela a la radio RPP, donde anunció su renuncia.

El jefe de la diplomacia dijo que los “contratos se firmaron el lunes” y que un primer pago debía cumplirse el miércoles.

El ministro de Defensa, Carlos Díaz, indicó asimismo que su dimisión se debe a su total desacuerdo con la suspensión de la compra.

“Esto no responde a una situación política, sino a una necesidad estratégica de seguridad y defensa de la nación”, declaró a la radio RPP.

En octubre de 2024 Perú anunció que renovaría después de casi tres décadas su flota de defensa aérea con la compra de 24 aviones de combate de última generación por un monto de 3.500 millones de dólares.

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La propuesta de compra

Entre las propuestas que recibió el ministerio de Defensa para la operación figuraban los modelos Rafale (Francia), Gripen (Suecia) y F-16 Block 70 (EEUU).

En febrero pasado, un comité evaluador estatal optó por la propuesta de los F-16, aduciendo criterios técnicos y geopolíticos.

Perú posee una flota de 12 aviones Mirage 2000, según publicaciones militares especializadas.

La flota aérea de combate de Perú incluye además aviones rusos MiG-29 y bielorrusos Sukoi-27, adquiridos en 1997. La mayoría de ellos están inoperativos o en reserva.

Las dimisiones llegan mientras el país se dirige a una segunda vuelta en las elecciones presidenciales en junio, en medio de una inestabilidad política crónica.