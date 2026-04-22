Valle aporta talento a la Selección Colombia Sub-17 femenina de fútbol
Ocho jugadoras del departamento hacen parte de la convocatoria nacional para el Sudamericano en Paraguay
La Selección Colombia Femenina Sub-17 de Fútbol ya tiene lista su nómina para disputar el Sudamericano de la categoría, que se jugará en Paraguay del 24 de abril al 9 de mayo, con el objetivo de clasificar al Mundial de Marruecos 2026.
Dentro del grupo convocado por el técnico Carlos Paniagua, el Valle del Cauca vuelve a tener una presencia importante con ocho jugadoras que integran el proceso nacional, consolidando el aporte del departamento al fútbol femenino colombiano.
Las vallecaucanas convocadas son Eidy Marcely Ruiz Delgado y Sofía Prieto Restrepo del Deportivo Cali; Helis Dayana Torres Mena, de Orsomarso; Juanita Parga Valencia, Lauren Chamorro López y Maura Henao Restrepo, de América de Cali; Oriana Torres Ortiz, de Atlas CP; y Karen Dayana Correa Moreno del Cortulua.
El equipo nacional viene trabajando desde el 11 de abril en Bogotá y viajará a territorio paraguayo con la misión de ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del continente para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo.
El torneo no solo representa una oportunidad de competir por el título, sino también de continuar el proceso que ha llevado a Colombia a ser protagonista en la categoría, recordando el subcampeonato mundial alcanzado en 2022.
Con este panorama, el talento vallecaucano vuelve a ser protagonista en una Selección que buscará dejar huella en el continente y asegurar su lugar en la próxima cita mundialista.
En cuanto al calendario de la fase de grupos, Colombia tendrá los siguientes encuentros:
* 26 de abril (3:00 p.m.): Colombia vs. Argentina
* 28 de abril (6:00 p.m.): Colombia vs. Chile
* 30 de abril (3:00 p.m.): Colombia vs. Bolivia
* 3 de mayo (6:00 p.m.): Colombia vs. Paraguay
A continuación, la lista completa de convocadas:
Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.
Ana Sofía Marín Vargas – Millonarios F.C.
Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali
Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional
Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional
Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá
Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C
Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe
Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)
Juanita Parga Valencia – América De Cali
Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá
Lauren Chamorro López – América De Cali
Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe
Maura Henao Restrepo – América De Cali
Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.
Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)
Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.
Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.
Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.
Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.
Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy