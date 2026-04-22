Valle aporta talento a la Selección Colombia Sub-17 femenina de fútbol

La Selección Colombia Femenina Sub-17 de Fútbol ya tiene lista su nómina para disputar el Sudamericano de la categoría, que se jugará en Paraguay del 24 de abril al 9 de mayo, con el objetivo de clasificar al Mundial de Marruecos 2026.

Dentro del grupo convocado por el técnico Carlos Paniagua, el Valle del Cauca vuelve a tener una presencia importante con ocho jugadoras que integran el proceso nacional, consolidando el aporte del departamento al fútbol femenino colombiano.

Las vallecaucanas convocadas son Eidy Marcely Ruiz Delgado y Sofía Prieto Restrepo del Deportivo Cali; Helis Dayana Torres Mena, de Orsomarso; Juanita Parga Valencia, Lauren Chamorro López y Maura Henao Restrepo, de América de Cali; Oriana Torres Ortiz, de Atlas CP; y Karen Dayana Correa Moreno del Cortulua.

El equipo nacional viene trabajando desde el 11 de abril en Bogotá y viajará a territorio paraguayo con la misión de ubicarse entre las cuatro mejores selecciones del continente para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo.

El torneo no solo representa una oportunidad de competir por el título, sino también de continuar el proceso que ha llevado a Colombia a ser protagonista en la categoría, recordando el subcampeonato mundial alcanzado en 2022.

Con este panorama, el talento vallecaucano vuelve a ser protagonista en una Selección que buscará dejar huella en el continente y asegurar su lugar en la próxima cita mundialista.

En cuanto al calendario de la fase de grupos, Colombia tendrá los siguientes encuentros:

* 26 de abril (3:00 p.m.): Colombia vs. Argentina

* 28 de abril (6:00 p.m.): Colombia vs. Chile

* 30 de abril (3:00 p.m.): Colombia vs. Bolivia

* 3 de mayo (6:00 p.m.): Colombia vs. Paraguay

A continuación, la lista completa de convocadas:

Andrea Rodríguez Villadiego – Millonarios F.C.

Ana Sofía Marín Vargas – Millonarios F.C.

Eidy Marcely Ruiz Delgado – Deportivo Cali

Emiliana Isaza Velásquez – Atlético Nacional

Emyli Vanesa Ortega Moreno – Atlético Nacional

Gabriela Delgadillo Gómez – Internacional De Bogotá

Helis Dayana Torres Mena – Orsomarso S.C

Izabela Cortés Rodriguez – Independiente Santa Fe

Joy Hadassah Palacios – Montverde International Futbol Club (USA)

Juanita Parga Valencia – América De Cali

Karen Dayana Correa Moreno – Cortuluá

Lauren Chamorro López – América De Cali

Mariana Rodríguez Lotta – Independiente Santa Fe

Maura Henao Restrepo – América De Cali

Melanie Sierra Martínez – Millonarios F.C.

Oriana Torres Ortiz – Atlas Cp (Liga Valle)

Rihanna Cuesta Narcí – Millonarios F.C.

Sally Victoria Garzón Forero – Millonarios F.C.

Saileth Emilia Bonett Ojeda – Junior F.C.

Sara Gabriela Rojas Espinosa – Llaneros F.C.

Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali

Vanessa Leonor Puerta – Susa Fc Academy