Reincorporación de 27 hectáreas a Puerto Bahía ha surtido los distintos requisitos y conceptos

- La Sociedad Portuaria Puerto Bahía, ubicada en la zona de Barú en Cartagena de Indias, presentó a la Agencia Nacional de Infraestructura tres solicitudes de modificación a su contrato de concesión suscrito en abril del 2011

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres Yarazagaray, acompañado de su equipo técnico y jurídico, adelantó una visita técnica para revisar el estado de las tres modificaciones contractuales solicitadas por la Sociedad PortuariaPuerto Bahía, para optimizar y transformar la actividad de esta terminal portuaria del Caribe colombiano.

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“Todas las modificaciones a nuestros contratos de concesión se resuelven sobre una base técnica, financiera, jurídica, social, predial y ambiental sólida,sustentada en conceptos de las autoridades regionales y entidades competentes. Esta articulación institucional nos ha permitido salvaguardar la infraestructura pública del país, siendo rigurosos en la aplicación de metodologías, procedimientos y normativas”, explicó el presidente de la ANI.

Actualmente, la modificación que busca la reincorporación de 27 hectáreas ha surtido, desde el 2023, los distintos requisitos y conceptos; desde el 26 de febrero de 2026, luego de un concepto favorable por parte de la Alcaldía de Cartagena, la solicitud se encuentra en revisión técnica para avanzar a una aprobación o negación por parte del comité de contratación de la ANI.

Frente a la solicitud de construcción de un sistema de importación y transporte de GLP, el proceso avanza en el 70% del trámite. Para que los equipos técnicos, jurídicos, financieros, prediales, sociales ambientales y de riesgos de la ANI puedan tomar una decisión, se requieren de los conceptos de viabilidad o favorabilidad de la Alcaldía de Cartagena, Dimar,ANLA y Superintendencia de Transporte, esta última a la espera de un pronunciamiento.

Finalmente, la modificación contractual que busca adelantar nuevas inversiones para GNL se presentó el 26 de diciembre de 2025 y, a la fecha, solo falta la

viabilidad por parte de la Dimar, para continuar con la revisión interna de los equipos de la entidad.

“No vamos a dimitir las responsables; los puertos deben funcionar conforme a la ley para velar por la infraestructura pública. Desde el inicio de Gobierno estamos cumpliendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro, orientados a verificar los avances y niveles de cumplimiento de las concesiones portuarias”, puntualizó Óscar Torres.

Sociedad Portuaria PuertoBahia

El Gobierno Nacional otorgó, en abril de 2011, con una inversión de USD 66 millones por 20 años, la construcción, operación y administración de un puerto multipropósito público para el transporte especializado de carga general y el manejo de líquidos a granel.

Este puerto, ademásde contar con una terminalespecializada en la importación y exportación de crudos y productos refinados, recibe el 95 % de los vehículos que llegan al país, a través de una plataforma estratégica para el comercio internacional, preparada para el recibo, almacenamiento y despacho de carga de importación, exportación y transbordo.

Desde 2014 hasta 2025, el puerto ha movilizado cerca de 70 millones de toneladas. En el año anterior se generaron USD 1.092.584 de contraprestación (USD 875.873 para la Nación y USD 217.011 para el municipio).