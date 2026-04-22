Postúlate para ser uno de los artistas en la agenda cultural de las fortificaciones

Artistas, gestores culturales y/o portadores de tradición ya pueden ingresar a la página web www.fortificacionescartagena.com.co y consultar los pretérminos de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2026, la cual busca seleccionar a aquellos que serán parte de las actividades y estrategias lideradas por la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), para fomentar el conocimiento y la apropiación social del patrimonio cultural, en cumplimiento de su Plan de Acción 2026.

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La convocatoria busca propiciar el entendimiento de los Bienes de Interés Cultural (BIC) administrados por la Etcar, como parte del patrimonio integrado que conforma el paisaje cultural fortificado de Cartagena de

Indias, mientras se fomenta y diversifica la oferta cultural que invite a la ciudadanía cartagenera a disfrutar de las fortificaciones.

En ese sentido, a través de la Convocatoria de Estímulos se entregarán 21 becas para ser parte de la programación cultural de las jornadas de entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas, 31 becas para conformar la programación Muralla para todos, y 6 becas para participar en la agenda conmemorativa de los 493 años de Cartagena de Indias.

Podrán postularse en la convocatoria personas naturales (a título individual), personas jurídicas de naturaleza privada sin ánimo de lucro, consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, y grupos constituidos (personas naturales a título colectivo), cuyas propuestas serán evaluadas por un equipo idóneo de expertos externos a la Etcar, provenientes de la Lista de Elegibles del Banco de Jurados.

Hasta el 24 de abril los interesados podrán consultar los pretérminos de la convocatoria y enviar sus observaciones a través del correo electrónico convocatorias@etcar.edu.co, y podrán inscribirse desde el 29 de abril hasta el 12 de mayo de 2026.

“Nos emociona la apertura de la Convocatoria de Estímulos porque es la forma a través de la cual garantizamos una agenda cultural permanente en las fortificaciones, que incentiva a través del arte y la creatividad el conocimiento y disfrute de estos BIC como espacios para la diversión, el ocio y la unión familiar. Invitamos a los artistas, gestores culturales y portadores de tradición, a participar y seguir enriqueciendo la experiencia de propios y foráneos en los espacios patrimoniales de la ciudad”, expresa Sandra

Schmalbach Pérez, directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias.