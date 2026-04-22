La UIS abrió convocatoria para docentes: hay 13 vacantes

Bucaramanga

Tras el consejo directivo de la Universidad Industrial de Santander se confirmó que se abren las vacantes para 13 docentes de planta en siete áreas académicas. Además, se abrió la convocatoria para ampliar el banco de elegibles de profesores de cátedra.

Olga Mercedes Álvarez Ojeda, vicerrectora académica de la UIS, indicó que “eso significa que se abrirá un concurso profesoral con fines de docencia para que profesores con amplia experiencia en docencia, con excelente desempeño profesoral, concursen y puedan vincularse de carrera con nuestra universidad“.

Las inscripciones se abrieron desde este miércoles 22 de abril y estarán disponibles hasta el próximo 30 de abril, y el proceso incluirá etapas de verificación de requisitos, prueba psicotécnica, sesión docente, entrevista y valoración de hoja de vida.

“Esto es muy importante porque permite que nuestros profesores tengan estabilidad laboral. Esto favorece la excelencia académica, favorece también la calidad de vida de nuestros profesores porque les permite tener vinculación de permanencia en nuestra querida universidad”, agregó la vicerrectora Álvarez.

En el caso de los docentes que quieran hacer parte del banco de elegibles tendrán la convocatoria abierta desde el 23 de abril hasta el 7 de mayo y los resultados serán publicados el 22 de junio.